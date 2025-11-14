Őrizetbe vették a szegedi politikusnő zaklatóját

A Kisteleki Rendőrkapitányság őrizetbe vette a 21 éves F. N.-t, aki azzal gyanúsítanak, hogy Halász nevét és profilképét felhasználva Messenger-csoportot hozott létre, ahol a csoport tagjaival Halász nevében valótlan állításokat közölt. A ráckevei férfi Messengeren zaklatta is a nőt, és „végtelenül alpári” hangvételű e-mailekben fenyegette – idézi a bejegyzést a Telex.

Halász Noémi a közösségi oldalán azt írta, hogy a rendőrség tájékoztatta őt zaklatója elfogásáról. A politikus hozzátette, nem teljesen nyugodt, mert szerinte nem egyedi esetről van szó. „A közélet brutális lezüllése továbbra is jelen van, a gyalázkodások továbbra is történnek – nem csak velem, és nem csak politikusokkal” – fogalmazott Halász.

A rendőrség személyes adattal visszaéléssel és zaklatással gyanúsítja az elfogott férfit. Mint írtuk, Halász Noémi, aki korábban a Momentum helyi elnöke volt, több mint egy tucat fenyegető emailt kapott. Halász hétfőn arról posztolt, hogy feljelentést tett a rendőrségen a durva üzenetek miatt. A rendőrség pedig megerősítette, hogy nyomozás indult az ügyben.