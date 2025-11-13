Kedvező fordulat jöhet az időjárásban – de nem mindenki számára

Az elmúlt egy hétben számottevő csapadék csak az ország keleti felén hullott, a Dunántúl nyugati és az Alföld keleti tájain mindössze 0,5-3 milliméter volt a jellemző, míg keletebbre 5-15 milliméter közötti összegeket mértek, délkeleten esett a nagyobb mennyiség.

A 30 napos csapadékösszeg továbbra is számottevő hiányt mutat az ország túlnyomó részén, az ilyenkor szokásosnak megfelelő, vagy azt kissé meghaladó mennyiség nagyobb területen csak a nyugati országrészben esett.

Az elmúlt 90 nap csapadékösszegében is jelentős a hiány, az ország túlnyomó részén még nem kezdődött el a talajok őszi, téli feltöltődése.

A hőmérsékletben jelentős területi és időbeli különbségek voltak az elmúlt egy hét során, a hét elejétől a napról napra zsugorodó derült tájakon visszatértek az éjszakai fagyok, azonban a borult, párás területeken folyamatosan 3-7 Celsius-fok között alakult a hőmérséklet.

A repce és az őszi kalászosok nyugaton és északon erős, jó állapotban vannak, a felszín közeli talajréteg nedvességtartalma és az enyhe időjárás kedvezett a korai fejlődésüknek. A délkeleti tájakra a hétvégén érkezett esők is sokat segítettek, a középső országrészben azonban további csapadékra lenne szükség az optimális növekedéshez.

Az előrejelzés szerint a következő napokban változékonyabb időre van kilátás.

Zsugorodni kezd a hidegpárna és a hétvégén a délnyugati, déli országrészben napos időszakok is lehetnek, míg északon jellemzően borult marad az ég. Az éjszakai fagyok országszerte megszűnnek, a déli tájakon akár 15-19 fok is lehet a hét végén, míg a felhősebb, párásabb északi területeken csak 6-10 fok valószínű. Hétfőn északon 10 millimétert meghaladó, délen jellemzően 5 milliméter alatti csapadék érkezik, majd kedden átmenetileg szárazabb időre lehet számítani, de ezzel együtt visszaesik a hőmérséklet, és visszatérnek az éjszakai fagyok. A jövő hét közepén ismét nő a csapadék esélye, többfelé várhatók esők.