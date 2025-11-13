ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 13. csütörtök
Aszály sújtotta vidék.
Nyitókép: Getty Images / Daniel Garrido

Kedvező fordulat jöhet az időjárásban – de nem mindenki számára

Infostart / MTI

Jelentősebb csapadék kellene a talajok töltődéséhez, a középső és mélyebb rétegek az északi és nyugati országrészek kivételével továbbra is igen szárazak, de a jövő hét elején több hullámban érkezhet eső – közölte a HungaroMet Zrt.

Az elmúlt egy hétben számottevő csapadék csak az ország keleti felén hullott, a Dunántúl nyugati és az Alföld keleti tájain mindössze 0,5-3 milliméter volt a jellemző, míg keletebbre 5-15 milliméter közötti összegeket mértek, délkeleten esett a nagyobb mennyiség.

A 30 napos csapadékösszeg továbbra is számottevő hiányt mutat az ország túlnyomó részén, az ilyenkor szokásosnak megfelelő, vagy azt kissé meghaladó mennyiség nagyobb területen csak a nyugati országrészben esett.

Az elmúlt 90 nap csapadékösszegében is jelentős a hiány, az ország túlnyomó részén még nem kezdődött el a talajok őszi, téli feltöltődése.

A hőmérsékletben jelentős területi és időbeli különbségek voltak az elmúlt egy hét során, a hét elejétől a napról napra zsugorodó derült tájakon visszatértek az éjszakai fagyok, azonban a borult, párás területeken folyamatosan 3-7 Celsius-fok között alakult a hőmérséklet.

A repce és az őszi kalászosok nyugaton és északon erős, jó állapotban vannak, a felszín közeli talajréteg nedvességtartalma és az enyhe időjárás kedvezett a korai fejlődésüknek. A délkeleti tájakra a hétvégén érkezett esők is sokat segítettek, a középső országrészben azonban további csapadékra lenne szükség az optimális növekedéshez.

Az előrejelzés szerint a következő napokban változékonyabb időre van kilátás.

Zsugorodni kezd a hidegpárna és a hétvégén a délnyugati, déli országrészben napos időszakok is lehetnek, míg északon jellemzően borult marad az ég. Az éjszakai fagyok országszerte megszűnnek, a déli tájakon akár 15-19 fok is lehet a hét végén, míg a felhősebb, párásabb északi területeken csak 6-10 fok valószínű. Hétfőn északon 10 millimétert meghaladó, délen jellemzően 5 milliméter alatti csapadék érkezik, majd kedden átmenetileg szárazabb időre lehet számítani, de ezzel együtt visszaesik a hőmérséklet, és visszatérnek az éjszakai fagyok. A jövő hét közepén ismét nő a csapadék esélye, többfelé várhatók esők.

Kiss Ambrus a főváros pénzügyeiről: két forgatókönyv van az év végéig

Kiss Ambrus a főváros pénzügyeiről: két forgatókönyv van az év végéig
Keddi interjújában Orbán Viktor azt mondta, hogy a főváros nem megy csődbe, Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója azonban az InfoRádió Aréna című műsorában arról beszélt, hogy két lehetséges végkimenetel áll Budapest előtt, melyből az egyik elfogadható, a másik viszont beláthatatlan következményekkel járna.
225 százaléknyi nyugdíj, kamatstop és adócsökkentés – bejelentések a Kormányinfón

225 százaléknyi nyugdíj, kamatstop és adócsökkentés – bejelentések a Kormányinfón

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő bejelentéseket tett a kormány hétközi döntéseiről. Újságírói kérdések nagy számban érintették a tiszás adatszivárgás, a kormányfő washingtoni látogatása, a 14. havi nyugdíj folyósítása, a költségvetési hiány ügyét is. Kiderült, HIMARS-rendszereket vásárol Magyarország az Egyesült Államoktól, jövő héten pedig nagy bejelentések elé nézhetnek a vállalkozók.
 

Orbán Viktor: így jön a 14. havi nyugdíj első részlete

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Csődbe megy Budapest, vagy megoldják okosban? Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
Amerikai-magyar megállapodás: kulisszatitkok a Fehér Házból. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
Mérsékelt hangulatromlás a tőzsdéken, csúcstámadásra készül az arany

Mérsékelt hangulatromlás a tőzsdéken, csúcstámadásra készül az arany

Alapvetően továbbra is jó a hangulat a világ tőzsdéin, a befektetők az erős vállalati gyorsjelentéseknek is örülnek, az emelkedést az elmúlt napokban segítették az amerikai kormányzati leállás elmúltáról szóló hírek is. Csütörtökön nap közben mérsékelten elromlott a hangulat az európai és az amerikai tőzsdéken.

Itt a megoldás a brutális energiaár-drágulásra? Minden megváltozik, ha ez tényleg bejön

Itt a megoldás a brutális energiaár-drágulásra? Minden megváltozik, ha ez tényleg bejön

Ha sikerrel járnak, az európai, ázsiai és amerikai kutatók közös erőfeszítése örökre átírhatja az energiatermelésről alkotott képünket.

Epstein said in message he could 'take down' Trump, as pressure grows to release files

Epstein said in message he could 'take down' Trump, as pressure grows to release files

The White House tells the BBC the emails released yesterday alongside thousands of files relating to Jeffrey Epstein "prove literally nothing".

2025. november 13. 15:10
Szijjártó Péter reagált Marco Rubio kijelentésére: a megállapodás megszületett, a többi formaság
2025. november 13. 14:46
Kiss Ambrus a főváros pénzügyeiről: két forgatókönyv van az év végéig
