Menet közben fotózták a durva gyorshajtót a rendőrök

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Forgalomellenőrző Alosztályának munkatársai járőrszolgálatot láttak el hétfőn.

Kora délután a 61-es főúton haladtak Dombóvár felől Nagykónyi irányába, amikor a 80-as kilométerszelvényében egy szemből érkező autós jelentős mértékben átlépte a megengedett legnagyobb sebességet.

A menet közbeni mérés során 189 km/órás értéket rögzített a műszer. A sietős autóst megállították, aki elmondása szerint csupán elgondolkodott, nem is érzékelte, hogy a szakaszon megengedett kilencvenet jócskán túllépte.

A figyelmetlenség 312 000 forintos közigazgatási bírságot eredményezett és 8 közlekedési előéleti büntetőpont is bejegyeztek kollégáink.

A balesetek bekövetkezésénél a gyorshajtás továbbra is a vezető okok között szerepel - olvasható a police.hu oldalon.

Esterházy Péter gyorshajtási tanulmányát itt olvashatják.