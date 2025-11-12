ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.96
usd:
332.57
bux:
107229.31
2025. november 12. szerda Jónás, Renátó
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Forint pénz
Nyitókép: Pixabay

Menet közben fotózták a durva gyorshajtót a rendőrök

Infostart

189 "kilométerecske/órácska". Esterházy Péter egyik pompás írásában is főszereplő a gyorshajtás. Az író csupán 87-el száguldott, de megbüntették, hiszen lakott területen szegett szabályt. Esterházy óta tudjuk, hogy a gyorshajtás mértékegysége "kilométerecske per órácska". Még akkor is, ha 189...

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Forgalomellenőrző Alosztályának munkatársai járőrszolgálatot láttak el hétfőn.

Kora délután a 61-es főúton haladtak Dombóvár felől Nagykónyi irányába, amikor a 80-as kilométerszelvényében egy szemből érkező autós jelentős mértékben átlépte a megengedett legnagyobb sebességet.

A menet közbeni mérés során 189 km/órás értéket rögzített a műszer. A sietős autóst megállították, aki elmondása szerint csupán elgondolkodott, nem is érzékelte, hogy a szakaszon megengedett kilencvenet jócskán túllépte.

A figyelmetlenség 312 000 forintos közigazgatási bírságot eredményezett és 8 közlekedési előéleti büntetőpont is bejegyeztek kollégáink.

A balesetek bekövetkezésénél a gyorshajtás továbbra is a vezető okok között szerepel - olvasható a police.hu oldalon.

Esterházy Péter gyorshajtási tanulmányát itt olvashatják.

Kezdőlap    Belföld    Menet közben fotózták a durva gyorshajtót a rendőrök

rendőrség

büntetés

gyorshajtás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor: a politika tapasztalati műfaj, az a tudás számít, amit az ember átélt

Orbán Viktor: a politika tapasztalati műfaj, az a tudás számít, amit az ember átélt

Orbán Viktor miniszterelnököt egy keddi tévéinterjújában a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott tárgyalásáról, a magyarországi elnöki rendszer lehetőségéről, a gazdaság helyzetéről, a lehetséges budapesti békecsúcsról, a kegyelmi ügy hatásairól, a Tisza Párt által kezelt adatok kiszivárgásáról és arról is beszélt, hogy miért nem vitázik Magyar Péterrel.
 

Orbán Balázs: nem ért véget a feladat azzal, hogy megkötöttük a washingtoni megállapodást, meg is kell védeni

Elemző: árrésstop nélkül 5-6 százalék lehetne az infláció

Csizmazia Gábor az amerikai pénzügyi megállapodásról: nem kell vészhelyzetnek lennie egy swap line egyezséghez

Aszódi Attila: nagyívű atomenergetikai megállapodás született Washingtonban, költséghatékonyabb működés várható

Aszódi Attila: nagyívű atomenergetikai megállapodás született Washingtonban, költséghatékonyabb működés várható

A paksi atomerőmű négy blokkja további üzemidő-hosszabbításra vár, ezért volt időszerű az amerikai technológia beszerzése – mondta az InfoRádióban az atomenergetikai szakértő. A BME Természettudományi Karának dékánja elmondta: a következő két évtizedben további kiégett üzemanyag-kazetták keletkeznek, amelyeket a jelenlegi létesítmény a kapacitás korlátozottsága miatt nem tud már befogadni.
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Amerikai-magyar megállapodás: kulisszatitkok a Fehér Házból. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
Ki járt jobban Donald Trump és Orbán Viktor alkujában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.12. szerda, 18:00
Kiss Ambrus
a Főpolgármester Hivatal főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Zárócsúcsot döntött a Dow, miközben a tech papírokat büntették

Zárócsúcsot döntött a Dow, miközben a tech papírokat büntették

Izgalmakból nincs hiány a tőzsdéken, tegnap az amerikai kormányzati nyitás lehetőségének feléledése hajtotta a piacokat. Itthon is vannak fontos események, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter ugyanis bejelentette, hogy megemelné a banki extraprofitadót 2026-ban - erre reagálva nagyot esett az OTP árfolyama és a BUX is mínuszban zárt. Az esti órákban a tengerentúlon vegyes hangulat volt látható - a Dow történelmi zárócsúcsot állított be, miközben a Nasdaq esett. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ez a legédesebb sárgarépa, így kell vetni - Itt van, melyik hónapban termő sárgarépa a legédesebb Magyarországon

Ez a legédesebb sárgarépa, így kell vetni - Itt van, melyik hónapban termő sárgarépa a legédesebb Magyarországon

Bár első ránézésre egyformának tűnhet, valójában számos változata létezik, amelyek méretükben, édességükben, érési idejükben és felhasználási lehetőségeikben is különböznek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer will fight attempts to replace him, allies say

Starmer will fight attempts to replace him, allies say

Allies of the prime minister are worried his job might be under immediate threat.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 12. 04:40
Most kell figyelniük a nyugdíjasoknak, megszólalt Farkas András is
2025. november 11. 23:04
Megszólalt Budapest csődjéről Karácsony Gergely
×
×
×
×