Megduplázzák a nevelőszülők alapdíját – a nap hírei

Meghosszabbítja a december végén lejáró lakossági kamatstopot a kormány – jelentette be a miniszterelnök a Harcosok Klubja Facebook-csoportban. Azt egyelőre nem tudni, az intézkedés pontosan meddig lesz érvényben, de feltehetően újabb fél éves hoszabbítást jelent. A döntés 300 ezer családot érint.

Megduplázzák a nevelőszülők alapdíját – így döntött mai ülésén a kormány. Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-videóban jelentette be azt is, hogy a nevelőszülőket minden nevelt gyermek után megilleti az alapdíj, a fogyatékkal élő gyermekeket nevelő szülők többlet díját pedig kétszeresére emelik.

Mától érkezik a nyugdíjkiegészítés az érintettekhez a havi ellátással együtt. Mivel a januári nyugdíjemelés óta magasabb lett az infláció, a különbözetet kiegészítés formájában kapják meg novemberben a nyugdíjasok, átlagosan 51 ezer forintot.

Lakásonként akár 10 millió forintos bírság is kiszabható lesz azokra a beruházókra, akik nem teljesítik vállalásukat, hogy a fejlesztésük legalább 70 százalékában az Otthon Start programnak megfelelő lakásokat építenek. A Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára Facebook-oldalán azt írta: a cél, hogy a következő 5 évben legalább 50 ezer új otthon startos lakás épüljön.

Nem fizeti vissza a kormány a fővárosnak azt a 28 milliárd forintot, amit a 2023-as szolidaritási hozzájárulásból vont el, és aminek a jogtalanságáról a közelmúltban bírósági döntés született az önkormányzat értelmezése szerint. A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára a Della című podcastban úgy vélte: nem született bírósági döntés visszafizetésről. 30 napon belül meg kell választani a főpolgármester-helyettest – közölte Budapest Főváros Kormányhivatala. A Fővárosi Ítélőtábla is megerősítette a Törvényszék korábbi döntését, hogy a fővárosi önkormányzat ennek hiányában jelenleg jogszerűtlenül működik. A Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában azt mondta: nem látszik olyan ember, aki megkapná az ahhoz szükséges 17 szavazatot, hogy megválassza főpolgármester-helyettesnek a közgyűlés.

Kizárják a Momentumból Cseh Katalint és visszakérik parlamenti mandátumát. Erről azután döntött a párt elnöksége, hogy a politikus bejelentette: csatlakozik Barabás Richárd új politikai mozgalmához, a Humanisták nevű szerveződéshez.

Üzemanyag szivárgott a talajba Szabadbattyán közelében, miután kedden munkagép sértette meg a Mol Dél-Dunántúli terméktávvezetékét. A rendőrség közölte, Szabadbattyán és Belsőbáránd között egy férfi öntözőrendszer telepítése során sértette meg a vezetéket. Az ügyben környezetkárosítás miatt indult büntetőeljárás.

A közlekedési szabályozás több területét is érintő törvénymódosító csomagot nyújtott be az Országgyűlésnek Lázár János – írja a Portfolio. Ha a parlament elfogadja a javaslatot, változások lehetnek a közúti ellenőrzésekben, a határátlépés rendjében, az útdíjrendszerben, a közösségi közlekedésnél és a vasúti engedélyezésben is.

Létrehozza az első magyarországi kutatás-fejlesztési központját a Mercedes-Benz. A német autógyártó 21,6 milliárd forint értékű beruházása nyomán a termékfejlesztés korai hardver- és szoftverfejlesztő fázisa is Magyarországon valósul majd meg.

Rota- vagy calicivírus okozhatta a tömeges óvodai fertőzést Egerben a szakhatóság vizsgálatainak első megállapításai szerint. A hirtelen rosszullét csaknem 40 kisgyermeket és 3 felnőttet érint. Több gyermeket kórházba vittek kiszáradás gyanúja miatt, de a körülményekhez képest jól vannak.

Európa cselekvőképességét és függetlenségét megalapozó javaslatnak nevezte az Európai Bizottság elnöke az új, 2027-ig szóló uniós költségvetési tervezetet. Ursula von der Leyen az Európai Parlament plenáris vitájában kiemelte, a csaknem 2 ezer milliárd eurós keret több pilléren áll. Győri Enikő, a Fidesz EP-képviselője felszólította a bizottságot, hogy dolgozzon ki új javaslatot, amely tiszteletben tartja az uniós szerződéseket, a tagállamok jogait, a gazdák és a régiók érdekeit.

Az ukrán kormány felfüggesztette tisztségéből az igazságügyi minisztert, miután az ukrán korrupcióellenes hivatal nyomozást indított az energiaágazatban. Herman Haluscsenko feladatait Ljudmila Szuhak fogja ellátni, aki korábban a miniszter helyettese volt. Eközben benyújtotta lemondását az ukrán energetikai miniszter, akinek döntése az energetikai ágazatot érintő nagyszabású korrupcióellenes eljárással áll összefüggésben.

Világszerte több millió embert fenyeget éhínség több válság sújtotta térségben, köztük Szudánban és a Gázai övezetben – figyelmeztetett az ENSZ Élelmezési Világprogramja és a FAO. Október végéig mindössze 10,5 milliárd dollár folyt be hozzájuk abból a 29 milliárdból, amelyre becslések szerint szükségük van a leginkább kiszolgáltatott csoportok támogatásához.

Kolumbia fölfüggeszti az az Egyesült Államokkal folytatott hírszerzési együttműködést. Gustavo Petro elnök közölte, hogy mindez addig lesz érvényben, amíg Trump-kormányzat nem állítja le a feltételezett kábítószer-kereskedők elleni csapásokat a Karib-térségben.

Megtalálták a Grúziában kedden lezuhant török katonai repülőgép több utasának holttestét és a gép feketedobozát. A gépen utazó 20 katona közül 19-nek a holttestét találták meg.