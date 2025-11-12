ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 12. szerda Jónás, Renátó
Steel oil pipes from refinery.
Nyitókép: imaginima/Getty Images

Szabadbattyáni olajszivárgás – a Mol azonnal reagált

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A föld alatt futó vezetéket egy munkagép rongálta meg, üzemanyag szivárgott belőle a talajba. A biztonsági rendszer jelezte a meghibásodást és a Mol szakemberei a hatóságokkal már a helyszínen dolgoznak az elhárításon.

Mint arról az Infostart is beszámolt, kedd este megsérült a Mol egyik föld alatti vezetéke Székesfehérvár közelében, Szabadbattyán mellett.

A lakott területen kívül történt incidens során egy be nem jelentett, külső fél által végzett munkálat közben egy munkagép véletlenül megrongálta a föld alatti vezetéket – írja a Portfolio a Mol tájékoztatására hivatkozva. Mint a cég közölte, biztonsági rendszerük azonnal jelezte a vezetékben a nyomáscsökkenést és automatikusan lezárta az érintett vezetékszakaszt.

„A baleset idején nem folyt termékszállítás, de a vezeték mindig feltöltött állapotban van, így a sérülésből adódóan üzemanyag szivárgott a talajba”

– derült ki.

A cég szakemberei a bejelentést követően kimentek a helyszínre és megkezdték a szükséges kárelhárítási munkálatokat. A katasztrófavédelem és a rendőrség egységei szintén a helyszínen tartózkodnak és részt vesznek a beavatkozásban.

A Mol azt is jelezte, hogy további információkkal a későbbiekben a rendőrség szolgál majd.

