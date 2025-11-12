Ismét tömeges megbetegedés egy magyarországi óvodában

Tömeges megbetegedés történt Egerben, az érintett gyerekek ugyanabba az óvodába járnak. Több gyermeket is kórházba vittek.

Eger város a hivatalos oldalán közölte: keddről szerdára virradó éjjel több gyermeknél és dolgozónál is hányással és hasmenéssel járó megbetegedés jelentkezett.

A hirtelen rosszullét közel negyven kisgyermeket és három felnőttet érint. Három óvodást kiszáradás gyanúja miatt kórházba vittek.

A gyermekek állapota a kezelések hatására javul, és a körülményekhez képest jól vannak.

Az intézményben a fertőtlenítést és a szükséges megelőző intézkedéseket már a reggeli órákban elvégezték. Az illetékes egészségügyi hatóság helyszíni vizsgálatot tart.

Az önkormányzat és az intézmény folyamatosan egyeztet az illetékes szervekkel, és a vizsgálat eredményéről a lakosságot is tájékoztatják majd.

A nyitókép illusztráció.