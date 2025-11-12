ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.21
usd:
332.62
bux:
108211.36
2025. november 12. szerda Jónás, Renátó
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nursery teacher reading a story to the group of kids.
Nyitókép: skynesher/Getty Images

Ismét tömeges megbetegedés egy magyarországi óvodában

Infostart

Negyven gyermek lett rosszul éjszaka, ugyanabba az egri óvodába járnak.

Tömeges megbetegedés történt Egerben, az érintett gyerekek ugyanabba az óvodába járnak. Több gyermeket is kórházba vittek.

Eger város a hivatalos oldalán közölte: keddről szerdára virradó éjjel több gyermeknél és dolgozónál is hányással és hasmenéssel járó megbetegedés jelentkezett.

A hirtelen rosszullét közel negyven kisgyermeket és három felnőttet érint. Három óvodást kiszáradás gyanúja miatt kórházba vittek.

A gyermekek állapota a kezelések hatására javul, és a körülményekhez képest jól vannak.

Az intézményben a fertőtlenítést és a szükséges megelőző intézkedéseket már a reggeli órákban elvégezték. Az illetékes egészségügyi hatóság helyszíni vizsgálatot tart.

Az önkormányzat és az intézmény folyamatosan egyeztet az illetékes szervekkel, és a vizsgálat eredményéről a lakosságot is tájékoztatják majd.

A nyitókép illusztráció.

Kezdőlap    Belföld    Ismét tömeges megbetegedés egy magyarországi óvodában

óvoda

eger

tömeges megbetegedés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakszervezeti elnök: ha nem lesz komolyabb béremelés, még többen fogják elhagyni a szociális ágazatot

Szakszervezeti elnök: ha nem lesz komolyabb béremelés, még többen fogják elhagyni a szociális ágazatot
Egy szociális dolgozó átlagosan havi nettó 297 ezer forintot keres, ebből kell megoldania a számlák kifizetését és a bevásárlást is – mondta az InfoRádióban a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnöke. Boros Péterné úgy értesült, bizonyos intézményekben 30 százalékos munkaerőhiány van, ami azt eredményezi, hogy az ágazatban maradók sem tudnak már teljes felelősséget vállalni a munkakörükért, mert állandósult a helyettesítés. A szakszervezet demonstrációt tartott szerdán a megítélésük szerint tarthatatlan helyzet miatt.
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Amerikai-magyar megállapodás: kulisszatitkok a Fehér Házból. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
Ki járt jobban Donald Trump és Orbán Viktor alkujában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.12. szerda, 18:00
Kiss Ambrus
a Főpolgármester Hivatal főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagyon nehéz az ukránok helyzete Zaporizzsjában, Moszkvát vette célba egy ukrán drón – Háborús híreink szerdán

Nagyon nehéz az ukránok helyzete Zaporizzsjában, Moszkvát vette célba egy ukrán drón – Háborús híreink szerdán

Olekszandr Szirszkij ukrán főparancsnok elismerte, az orosz hadsereg elfoglalt három települést a déli Zaporizzsja megyében, további két településért pedig heves harcok folynak. Vlaszidlav Volosin, az ukrán Déli Védelmi Erők szóvivője szerint „a helyzet meglehetősen nehéz”. Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester szerint az orosz légvédelem lelőtt egy ukrán drónt, amely az orosz főváros felé tartott. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Legalább az albérlők jól járnak: tovább csökkennek az árak, egyre olcsóbban bérelhetnek lakást

Legalább az albérlők jól járnak: tovább csökkennek az árak, egyre olcsóbban bérelhetnek lakást

Októberben tovább csökkentek az albérletárak Magyarországon, igaz mindössze 1%-kal.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Epstein alleged Trump 'spent hours' with one of his victims, in email released by Democrats

Epstein alleged Trump 'spent hours' with one of his victims, in email released by Democrats

President Trump has previously said allegations about him relating to Epstein, a convicted sex offender who died in 2019, are a "hoax".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 12. 15:52
Megszaporodott a magyar Gripenek dolga – itt vannak a legjelentősebb incidensek
2025. november 12. 15:38
Orbán Viktor: „Brüsszel kiadta az ukázt"
×
×
×
×