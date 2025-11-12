Ismét tömeges megbetegedés egy magyarországi óvodában

Tömeges megbetegedés történt Egerben, az érintett gyerekek ugyanabba az óvodába járnak. Több gyermeket is kórházba vittek.
Eger város a hivatalos oldalán közölte: keddről szerdára virradó éjjel több gyermeknél és dolgozónál is hányással és hasmenéssel járó megbetegedés jelentkezett.
A hirtelen rosszullét közel negyven kisgyermeket és három felnőttet érint. Három óvodást kiszáradás gyanúja miatt kórházba vittek.
A gyermekek állapota a kezelések hatására javul, és a körülményekhez képest jól vannak.
Az intézményben a fertőtlenítést és a szükséges megelőző intézkedéseket már a reggeli órákban elvégezték. Az illetékes egészségügyi hatóság helyszíni vizsgálatot tart.
Az önkormányzat és az intézmény folyamatosan egyeztet az illetékes szervekkel, és a vizsgálat eredményéről a lakosságot is tájékoztatják majd.
A nyitókép illusztráció.