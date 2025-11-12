ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. november 12. szerda
A sarki fény vöröses-rózsaszínes fényben tündököl az éjszakai égbolton.
Nyitókép: Unsplash

Csodálatos színekbe öltöztette az éjszakai égboltot a sarki fény – videó, képek

Infostart

Egy erős geomágneses vihar következtében hosszú órákon keresztül ragyogott hazánk felett is vöröses-rózsaszínes árnyalatokban a sarki fény.

Erős, G4-es mágneses vihart vártak az előrejelzések, melynek meg is lett az eredménye: a ködfelhőzet és a magasabban mozgó felhők felett rendkívül sejtelmes sarki fény táncolt, ráadásul nem csupán néhány percig, hanem szokatlanul hosszan, 3 órán keresztül – írja az Időkép.

Végül G3-as szint közelében tetőzött az esemény, ami már komoly mágneses viharnak számít. A KP-index 9-es volt, amely a geomágneses aktivitás skálájának legmagasabb, szélsőséges szintjét jelenti, ami már képes zavarokat okozni a műholdas rendszereknél, GPS-nél és más navigációs eszközöknél.

Az országot borító köd miatt azonban főként a magasabban telepített kamerák rögzítették a sarki fényt. A Prédikálószéken, az 599 méter magas Kab-hegyen és a Váctól nem messze fekvő Naszály-hegyen működő eszközök az inverzió fölé emelkedve örökítették meg a sejtelmes, rózsaszínes derengést.

A HungaroMet kamerái is észlelték a jelenséget.

Egyes szemtanúi beszámolók szerint viszont több helyen is látható volt szabad szemmel, például Pécsváradon a kora reggeli órákban még észlelhető volt a derengés, Komló felett pedig megjelentek a jelenségre jellemző színes sávok. Időnként vöröses árnyalat rajzolódott ki a felhőzet alatt.

