Bejelentésekkel készül a kormány

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő ismerteti a legutóbbi kormányülés döntéseit és a kormányzat friss híreit, valamint válaszolnak újságírói kérdésekre csütörtökön 10 órától.
A várható témák:
- a kamatstop meghosszabbítása
- az amerikai-magyar megállapodások megvalósításának részletei
- a 14. havi nyugdíj és a nyugdíjkiegészítés
- ukrajnai ügyek
- a brüsszeli migrációs paktum
A Kormányinfóról percről percre tudósít az Infostart, tartsanak majd velünk!