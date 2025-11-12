ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 12. szerda
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnökségen 2025. augusztus 25-én.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Bejelentésekkel készül a kormány

Infostart

Csütörtökön 10 órára hirdették meg a szerdai kormányülésen hozott döntések ismertetését is célul kitűző Kormányinfót.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő ismerteti a legutóbbi kormányülés döntéseit és a kormányzat friss híreit, valamint válaszolnak újságírói kérdésekre csütörtökön 10 órától.

A várható témák:

  • a kamatstop meghosszabbítása
  • az amerikai-magyar megállapodások megvalósításának részletei
  • a 14. havi nyugdíj és a nyugdíjkiegészítés
  • ukrajnai ügyek
  • a brüsszeli migrációs paktum

A Kormányinfóról percről percre tudósít az Infostart, tartsanak majd velünk!

Oeconomus: a kedvező forintárfolyam mérsékli az inflációt

Oeconomus: a kedvező forintárfolyam mérsékli az inflációt
Az üzemanyagok árában viszonylag gyorsan megjelenik a forint erősödése, illetve általánosságban az import termékek árára is kedvező hatással van a stabil forintárfolyam – írja Erdélyi Dóra, az Oeconomus senior elemzője egy friss tanulmányban.
Nagyon nehéz az ukránok helyzete Zaporizzsjában, Moszkvát vette célba egy ukrán drón – Háborús híreink szerdán

Nagyon nehéz az ukránok helyzete Zaporizzsjában, Moszkvát vette célba egy ukrán drón – Háborús híreink szerdán

Olekszandr Szirszkij ukrán főparancsnok elismerte, az orosz hadsereg elfoglalt három települést a déli Zaporizzsja megyében, további két településért pedig heves harcok folynak. Vlaszidlav Volosin, az ukrán Déli Védelmi Erők szóvivője szerint „a helyzet meglehetősen nehéz”. Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester szerint az orosz légvédelem lelőtt egy ukrán drónt, amely az orosz főváros felé tartott. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Tovább erősödhet a forint: már nem csak álom a 370-es euró

Tovább erősödhet a forint: már nem csak álom a 370-es euró

A forint jelentős erősödését a dollár gyengülése, a hazai gazdaságpolitikai fordulat és a magas kamatszint együttesen támogatotta.

Israeli settlers set fire to Palestinian warehouse and land as West Bank attacks surge

Israeli settlers set fire to Palestinian warehouse and land as West Bank attacks surge

Several Palestinians were also injured when settlers launched arson attacks targeting an industrial area, a Bedouin village, and farmland east of Tulkarm.

