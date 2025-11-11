Hamarosan hosszú kényszerszünetre mehet a Mol Bubi

December 23-án lejár a 4 éve indult fővárosi közbringarendszer működését biztosító szolgáltatási szerződés, és nem tudni, hogy sikerül-e a közeljövőben leszerződni az új szolgáltatóval, miközben a pályáztatás már 2024-ben elindult – írja a nepszava.hu.

A jelenlegi rendszer meghosszabbítására nincs jogi lehetőség. „Jelenleg az sem definiálható pontosan, hogy milyen időtartamú üzemszünettel kell számolni” – ismerte el a BKK a fővárosi közlekedési bizottság hétfői ülésére készült tájékoztatóban.

A Budapesti Közlekedési Központ készül a lezárásra, és fokozatosan vezeti ki a kapcsolódó díjtermékeket. Bevezetik helyette a Téli Mol Bubi bérletet, ez november 7-től kapható.

Az még nem tisztázott, hogy ez a bérlet mire lesz használható, hiszen egyelőre nem született megállapodás a szolgáltatóval a folytatásról. A korábbi tendergyőztes Csepel Kerékpárgyártó Zrt. és a NextBike azonban aligha lelkesedik az átmeneti szerződésért. A most futó tenderben külön indultak, de végül mindkét céget kizárták.

Nem véletlen az óvatosság. Stockholm 2021-ben szerződött azzal a céggel, amely a hírek szerint a legjobb ajánlatot adta a budapesti tenderre, így a közbeszerzés nyerteseként vele szerződhetne a BKK.

Ám a svéd főváros a sorozatos kerékpártörések, az akkumulátorok tűzveszélyessége miatt előbb pert indított a cég ellen, majd sorozatos szerződésszegés miatt felbontotta a szerződést.

A Bubi kényszerszünete azért is fájó, mert az elmúlt években a közbringa télen is közkedvelt utazási móddá vált Budapesten. Az egy kerékpárra jutó napi utazásszám alapján Budapest a 9. helyen zárt egy 148 város közbringarendszerét vizsgáló ranglistáján.

A hétfői bizottsági ülésen felmerült, hogy a II. kerület a fővárostól függetlenül saját bérbringa kölcsönzési szolgáltatást indított a Manfred nevű kerékpáros céggel. A kezdeti időszakban 18 ponton lehet felvenni az elektromos kerékpárokat. Bodor Ádám minden kerületet buzdított a saját szolgáltatás indítására.