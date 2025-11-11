ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.46
usd:
333.11
bux:
106731.25
2025. november 11. kedd Márton
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: BKK

Hamarosan hosszú kényszerszünetre mehet a Mol Bubi

Infostart

Az egyre népszerűbbé váló közkerékpár-szolgáltatás működése veszélybe került, mert karácsony előtt lejár a működtetői szerződés.

December 23-án lejár a 4 éve indult fővárosi közbringarendszer működését biztosító szolgáltatási szerződés, és nem tudni, hogy sikerül-e a közeljövőben leszerződni az új szolgáltatóval, miközben a pályáztatás már 2024-ben elindult – írja a nepszava.hu.

A jelenlegi rendszer meghosszabbítására nincs jogi lehetőség. „Jelenleg az sem definiálható pontosan, hogy milyen időtartamú üzemszünettel kell számolni” – ismerte el a BKK a fővárosi közlekedési bizottság hétfői ülésére készült tájékoztatóban.

A Budapesti Közlekedési Központ készül a lezárásra, és fokozatosan vezeti ki a kapcsolódó díjtermékeket. Bevezetik helyette a Téli Mol Bubi bérletet, ez november 7-től kapható.

Az még nem tisztázott, hogy ez a bérlet mire lesz használható, hiszen egyelőre nem született megállapodás a szolgáltatóval a folytatásról. A korábbi tendergyőztes Csepel Kerékpárgyártó Zrt. és a NextBike azonban aligha lelkesedik az átmeneti szerződésért. A most futó tenderben külön indultak, de végül mindkét céget kizárták.

Nem véletlen az óvatosság. Stockholm 2021-ben szerződött azzal a céggel, amely a hírek szerint a legjobb ajánlatot adta a budapesti tenderre, így a közbeszerzés nyerteseként vele szerződhetne a BKK.

Ám a svéd főváros a sorozatos kerékpártörések, az akkumulátorok tűzveszélyessége miatt előbb pert indított a cég ellen, majd sorozatos szerződésszegés miatt felbontotta a szerződést.

A Bubi kényszerszünete azért is fájó, mert az elmúlt években a közbringa télen is közkedvelt utazási móddá vált Budapesten. Az egy kerékpárra jutó napi utazásszám alapján Budapest a 9. helyen zárt egy 148 város közbringarendszerét vizsgáló ranglistáján.

A hétfői bizottsági ülésen felmerült, hogy a II. kerület a fővárostól függetlenül saját bérbringa kölcsönzési szolgáltatást indított a Manfred nevű kerékpáros céggel. A kezdeti időszakban 18 ponton lehet felvenni az elektromos kerékpárokat. Bodor Ádám minden kerületet buzdított a saját szolgáltatás indítására.

Kezdőlap    Belföld    Hamarosan hosszú kényszerszünetre mehet a Mol Bubi

mol

kerékpár

szolgáltatás

kényszerleszállás

szünet

meghosszabbítás

bubi

bérlés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nagy Márton bejelentette a 14. havi nyugdíj ütemezését és a megemelt hiánycélokat

Nagy Márton bejelentette a 14. havi nyugdíj ütemezését és a megemelt hiánycélokat

A tervezettnél rosszabb makrogazdasági pálya (alacsonyabb GDP-növekedés és magasabb infláció), valamint az új gazdaságpolitikai intézkedések miatt a kormány 5 százalékra emeli az idei és jövő évi hiánycélt is – árulta el egy háttérbeszélgetésen Nagy Márton, aki részletezte azt a kormányzati szándékot is, hogy a jövő év elején a nyugdíjasok a 14. havi nyugdíj egy heti részletét kaphatják kézhez. Beszélt a banki extraprofitadó emelésének lehetőségéről is és arról, hogy mikor nem marad mozgatható tartalék a költségvetésben.
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Ki járt jobban Donald Trump és Orbán Viktor alkujában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Napi egy perc: tényleg csak ennyi időnk van könyvet olvasni? Pompor Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.11. kedd, 18:00
Orbán Balázs
a miniszterelnök politikai igazgatója, az MCC kuratóriumának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kijött az elvonóról a magyar költségvetés - Mutatjuk, mit jelent ez a felállás a befektetésekre!

Kijött az elvonóról a magyar költségvetés - Mutatjuk, mit jelent ez a felállás a befektetésekre!

Jelentős változásoknak vagyunk szemtanúi a magyar költségvetés körül. Megint lazább lesz a magyar költségvetési politika, a kormány megemelte az idei és a jövő évi hiánycélját is, ez utóbbi több mint 1000 milliárd forintos új adósságfelvételt jelent. A fiskális politika régi-új valósága több hatással is járhat, sok csatornán keresztül. Amit eddig a következő évről hitt a befektetők többsége, az ennek nyomán megváltozni látszik. A költségvetésnek nem pusztán adózási vonzata van, hanem ennek lényeges következménye lehet a kötvénybefektetők és forintbefektetésben érdekeltek számára is. A kormány érdekes egyensúlyozást folytat (fiskális fegyelem és választási költekezés), viszont ez azt is jelenti, hogy rengeteg érdekes lehetőség adódhat, ha valaki tudja, mire kell figyelni ebben az új helyzetben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Az EU bírósága döntött a magyar minimálbérről: nincs apelláta, ezt itthon is kötelező betartani

Az EU bírósága döntött a magyar minimálbérről: nincs apelláta, ezt itthon is kötelező betartani

A LIGA Szakszervezetek üdvözli az Európai Unió Bírósága azon mai döntését, amely megerősítette a megfelelő minimálbérről szóló EU irányelv érvényességét.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US Senate passes funding bill as historic shutdown nears likely end

US Senate passes funding bill as historic shutdown nears likely end

It will need to be approved by the House and then signed into law by the president before the government can reopen.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 11. 12:18
Prostitúcióra való kényszíres és százmilliós pénzmosás – újabb gyanúsítás a Szőlő utcai ügyben
2025. november 11. 12:09
Fertőző baktériumot mutattak ki a csapvízben Várpalota egyes részein
×
×
×
×