2025. november 10. hétfő
Tömeges iskolai ételmérgezés: 80 budapesti gyerek volt érintett, nyolcan még mindig kórházban vannak

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A megbetegedéseket okozó lehetőségek közül kizárták a szalmonella-fertőzést. Az orvosok súlyos esettel nem találkoztak, a legtöbb érintett gyermek infúziót kapott, mert fennállt a kiszáradás veszélye.

A hétfő reggeli adatok szerint összesen nyolcvan gyermek került kórházba a budapesti óvodák és iskolák egy részét érintő múlt heti, tömeges ételmérgezések miatt – mondta a 24.hu-nak a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet kommunikációs vezetője.

Közülük hétfőre már csak nyolc gyerek szorult ellátásra, a többieket hazaengedték. A szalmonella-fertőzést kizárták, az intézmény jelenleg várja a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) vizsgálati eredményét.

Mogyorósi Zsuzsanna a lapnak elmondta: bár korábban arról szóltak a hírek, hogy 47 gyerek került kórházba, ez a szám a hétvégén tovább emelkedett.

Fekete Ferenc, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet orvosigazgatója az RTL Híradónak azt nyilatkozta,

súlyos esettel nem találkoztak, a legtöbben infúziót kaptak, mert fennállt a kiszáradás veszélye.

Galgóczi Ágnes, az NNGYK osztályvezetője pedig arról számolt be, hogy a mérgezés bölcsődés, óvodás és iskolák korú gyerekeket is érintett, mindannyian XIII. kerületi intézménybe járnak.

Házlinger György, a Közép-Pesti Tankerületi Központ igazgatója arról tájékoztatta a 24.hu-t, hogy a XIII. Kerületi Eötvös József Általános Iskolából, a Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskolából és az Ady Endre Gimnáziumból jeleztek több megbetegedést. Hozzátette: a tanulók étkeztetésében a tankerületi központ nem illetékes, de ettől függetlenül folyamatosan egyeztetnek a helyi önkormányzattal, maley megkezdte az ügy kivizsgálását.

Az említett intézményeket ellátó közétkeztetési cég vezetője korábban azt mondta, őket is megviselték a történtek, és mint fogalmazott, most az a legfontosabb, hogy a gyerekek meggyógyuljanak. Hozzátette: mindenben együttműködnek a hatóságokkal, de azt még nem sikerült kideríteni, mi okozta a megbetegedéseket.

A történtek miatt hatósági vizsgálat indult. A területi nép-egészségügyi hatóság, a Nébih és az NNGYK kiemelt ügyként kezeli az esetet. Az érintettek közül sok gyerek kórházi ellátásra szorul, őket a Heim Pál Gyermekkórházban ápolták.

2025. november 10. 12:22
