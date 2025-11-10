ARÉNA - PODCASTOK
Konyhai alkalmazottak ételt adagolnak egy ipari konyhán.
Tömeges ételmérgezés a fővárosban: egy fontos kérdés megválaszolása még várat magára

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula
ELŐZMÉNYEK

Csaknem 600 gyermek betegedett meg a múlt heti fővárosi ételmérgezésben. A hatóságok még vizsgálják a fertőzés okát, amelyben több főzőkonyha is érintett.

Múlt hét csütörtökön, egy XI. kerületi intézményben az ebéd elfogyasztása után pár órával jelentek meg először a hányással és hasmenéssel járó mérgezés tünetei a gyermekek körében.

„Csütörtök délután már több száz, hasonló tüneteket produkáló gyerek volt. Péntek reggelre a 400-nál több gyereknél jelentkeztek ilyen panaszok, illetve közülük több mint 40 gyerek kórházi ellátásra is szorult a Heim Pál gyerekkórházban” – mondta az InfoRádióban Helik Ferenc, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnökhelyettese.

Az esetben nem csak egy konyha érintett, ahol 2700 adag ételt főztek, hanem még a cégcsoporthoz tartozó három másik konyhából kiszállított ételek között is volt megbetegedést okozó alapanyag vagy késztermék – tette hozzá. A Nébih munkatársai pénteken begyűjtötték az összes szóban forgó konyháról a kötelező előírt ételmintákat, alapanyagokat és késztermékeket, törlékmintákat, és ezeket soron kívül a laboratóriumba szállították.

„A minták feldolgozása jelenleg is zajlik, ezzel párhuzamosan az NNGYK székletmintákat küldött be vizsgálatra, amiknek a kiértékelése szintén zajlik, várhatóan hét közepén derül ki, hogy alapanyag, konyhatechnológiai hiba, vagy kórokozó okozta-e a tömeges megbetegedést”

– jelentette ki Helik Ferenc, aláhúzva, hogy mind a Nébih, mind az NNGYK, mind pedig a vármegyei kormányhivatalok kiemelten kezelik az ügyet.

A hatóságok további elővigyázatossági lépésekről is döntöttek. Az élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnökhelyettes elmondta, a vármegyében illetékes kollégák még pénteken felfüggesztették annak a konyhának a működését, ahol a megbetegedések jelentkeztek, illetve szigorított fertőtlenítést és takarítást írtak elő. A másik három helyen ezt szintén elrendelték, ám azokat nem záratták be, így ezekben – hatósági felügyelet mellett – tovább készülhetett étel a gyerekek számára.

Helik Ferenc azt is elmondta, hogy voltak olyan gyerekek, akik egyáltalán nem fogyasztottak a megbetegedésért feltételezhetően felelős tojásos ételből, mégis jelentkeztek náluk a tünetek, és voltak olyanok is, akik ettek belőle, mégis tünetmentesek maradtak. Így jelenleg, a vizsgálatok eredményéig csak találgatni lehet.

Az InfoRádió érdeklődött a megbetegedett gyermekek állapotáról a Heim Pál Gyermekkórháznál. Amint válaszolnak, közölni fogjuk.

KAPCSOLÓDÓ HANG

