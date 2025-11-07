ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 7. péntek Rezső
Nyitókép: Pixabay

Tömeges ételmérgezés - A XIII. kerületi óvodákban azonnal cserélik az ételszolgáltatót

Infostart

Amíg a vizsgálat tart, más forrásból oldják meg a gyermekek étkeztetését, ahogy ez már a pénteki napon is történt. A jövő hét utáni helyzetről még nem tudni, a csütörtöki ételmintákat vizsgálják.

Közleményt adott ki a Heim Pál Gyerekkórház és az NNGYK által is megerősített menzafertőzéssel kapcsolatban a XIII. kerületi önkormányzat.

Mint a Facebookon posztolt írásban olvasható, péntek reggel több óvodás szülőjétől érkezett jelzés hányásról, hasmenésről, ezért a szokásos protokollnak megfelelően az intézményvezető azonnal értesítette a Kormányhivatal helyi népegészségügyi osztályát, a Nébihet, valamint az érintett főzőkonyhát, a csütörtöki napi étkezés ételmintáit pedig kivizsgálásra átadták, a pénteki napra pedig saját beszerzésből biztosítják a gyerekek intézményi étkezését csakúgy, mint a jövő heti étkezés más forrásból való megoldását.

"Az óvodai területünk vezetői folyamatosan kapcsolatban állnak az illetékes Kormányhivatal és a Nébih munkatársaival, és mindenben segítik az eset kivizsgálását. Az érintett szülőket tájékoztatjuk a tudnivalókról és biztosítjuk számukra a szükséges segítséget" - zárul a közlés.

