Tömeges ételmérgezés: ezt mondja az étkeztető cég vezetője

Szolgáltatóként a Diák és Munkahelyi Vendéglátó Kft. is érintett volt az angyalföldi tömeges rosszullétek ügyében – erősítette meg a HVG értesüléseit Fülöp Csaba, a vállalat ügyvezetője. Hangsúlyozta, hogy mindenben együttműködnek a hatóságokkal.

Azt egyelőre nem tudni, hogy pontosan mi okozta a megbetegedéseket, erről legkorábban jövő hét elején lesz majd információ. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) pénteki tájékoztatása szerint Angyalföldön az ebéd elfogyasztását követően hányás és hasmenés miatt eddig összesen 470 fő jelentkezett panaszokkal, közülük 47 gyereket kezelnek kórházban. Az NNGYK és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) megkezdte a vizsgálatot.

A HVG azt írja, hogy a XIII. kerület idén tavasszal szerződött közbeszerzési eljárás után a Diák és Munkahelyi Vendéglátó Kft.-vel, a KINDER F. és K. Vendéglátó Kft.-vel, valamint a KORONA CUPOLA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel. A közétkeztetési megbízást az óvodák esetében 22 hónapra kapták meg, amelyet további legfeljebb 24 hónappal lehet meghosszabbítani.

A közbeszerzési adatok alapján az óvodák után 2,4 milliárd forintot, az iskolák után 4,2 milliárd forintot kell fizetni a szolgáltatásért.