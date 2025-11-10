ARÉNA - PODCASTOK
Gordon Ramsey brit sztárséf a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Las Vegas-i Nagydíjának futama elõtt a versenypályán 2023. november 19-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Caroline Brehman

Gordon Ramsey Budapesten csinált vicces videót egy étterem előtt

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A híres séf a magyar fővárosban ünnepelhette 59. születésnapját.

„Dolgok, amiket Budapesten találsz. (És nem, nem ettem és nem találtam meg a bárányszószt ezen a nem hivatalos helyen) – írja Gordon Ramsey, a híres mesterszakács a Facebook- és Instagram-oldalán egy rövid videó mellé. Ramsey a Hell's Kitchen („Pokol konyhája") nevű étterem kockás abroszos asztalainál ül a felvételen.

A vendéglátóhely a belvárosban, a Kígyó utcában található, a Blikk szerint a séf arra utalhatott, hogy a saját éttermet is Hell's Kitchennek hívják, ami magyarul a Pokol Konyháját jelenti. A nézők 2005 óta követhetik már az azonos című amerikai televíziós valóság-főzőversenyt, amelynek a skót nemzetiségű szakács a házigazdája. Gordon Ramsay szombaton ünnepelte 59. születésnapját,, így a lap szerint elképzelhető, hogy Magyarországon folytatódott az ünneplés.

