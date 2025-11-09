Elhunyt Horváth Ferenc, a legendás iskolaigazgató

Horváth Ferenc idén nyáron vonult nyugdíjba, miután 25 éven át irányította az intézményt, amely vezetése alatt egy vidéki átlagiskolából a térség egyik legkeresettebb általános iskolájává vált. A 400 tanulós iskola mára több mint 880 diákot fogad, két angol–magyar és egy német–magyar kéttannyelvű osztállyal évfolyamonként - számolt be a hellogod.hu.

Igazgatása alatt valósult meg az alsó tagozatos épület megépítése, egy új sportpálya kialakítása, és a kéttannyelvű oktatás bevezetése, amely meghatározóan formálta az iskola szakmai arculatát.

Munkásságát számos elismeréssel honorálták: 2024-ben Göd város Pro Urbe díját, 2025-ben pedig a pedagógus-szakma egyik legrangosabb állami kitüntetését, a Trefort Ágoston-díjat vehette át.

Pedagógiai hitvallását így fogalmazta meg: „Egy jó iskolát nem lehet csak jogszabályokkal és szabályzatokkal működtetni – ahhoz emberség kell, ez pedig belső tartás kérdése.”

Vezetőként következetesen az emberközpontú megközelítést képviselte, és a közösségépítést tartotta elsődlegesnek. Kollégái szerint „szívével irányította” a közel 900 fős diákközösséget és a mintegy 100 pedagógust.

Kammerer Zoltán polgármester a Pro Urbe díj átadásakor így méltatta a munkáját: „A Huzellát Ön építette fel és emelte a legjobb iskolák közé.

Az Ön iskolájában jó létezni: tanulni és dolgozni egyaránt.

A gyerekek és a kollégák nem intéseket kapnak Öntől, hanem szép szavakat, megértést, empátiát és jó példát.”