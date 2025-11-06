Újabb ítélet után: Karácsony Gergely perel, vissza akarja kapni Budapest pénzét

A fővárosi szakszervezetek képviselőivel folytatott egyeztetését követően Karácsony Gergely elmondta: csütörtökön a főváros a Kúriai felülvizsgálatban is megnyerte azt a pert, amelyet még 2023-ban indítottak a fővárost érintő megszorításokkal kapcsolatosan. A korábban már jogerős másodfokú döntést a Kúria is jóváhagyta, és ez egy precedens értékű határozat mind a főváros, mind általában véve a magyar önkormányzati rendszer szempontjából - tette hozzá.

Szavai szerint a Kúria kimondta, hogy 2023-ban a törvénytelenül inkasszálta az államkincstár a főváros folyószámláját, és törvénytelenül vont le erről a számláról a 28 milliárd forintot.

Maga a bírósági döntés önmagában még nem jelenti azt, hogy ezt a pénzt vissza kell utalni, de mindenképpen visszajár közel 4 milliárd forint kamat, illetve természetesen a kúriai döntés után a főváros kártérítési pert indít a 28 milliárd forint visszaszerzése érdekében is - közölte a főpolgármester.

Naszályi Gábor, az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnöke közölte: a 27 ezer dolgozó képviseltében meghozott egységes döntésük értelmében felszólítják a főváros és a kormány képviselőit, hogy folytassák a félbemaradt tárgyalásokat. Erre egy hetet kapnak, és ha ez nem történik meg, akkor fórumokat szerveznek majd, amelyek tájékoztatják a dolgozókat arról, hogy akinek nem fizetik ki a munkája ellenértékét, az nem köteles dolgozni - mondta.