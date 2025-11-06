Szolidaritási hozzájárulás: a fővárosnak adott igazat a Kúria

A lap cikke szerint a Kúria minden pontban a Fővárosi Önkormányzatnak adott igazat a csütörtöki tárgyaláson és helyben hagyta a Fővárosi Törvényszék ítéletét. További felülvizsgálatnak nincs helye.

Ezzel megnyílt az út a szolidaritási hozzájárulás 2023-as, 2024-es és 2025-ös részleteinek jogtalannak tartott beszedése miatt indított perekben, amelyeket a Kúria döntésére várva függesztettek fel – olvasható.

A csütörtöki határozat perdöntő lehet a felfüggesztett eljárásokban, ugyanakkor a lap megjegyzi,

ez nem jelenti azt, hogy az elmúlt években elvont milliárdokat és ezek kamatait automatikusan visszakapja a főváros.

Holott hatalmas összegről lenne szó: 2023-ban 58 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást követelt a fővárostól az állam, 2024-ben 75 milliárdot, idén 89,1 milliárdot. Ha a Kúria ítélete alapján meg is nyerik a felfüggesztett preket a pénzek visszaszerzéséért újabb polgári pereket kell indítani. A kincstár persze dönthet úgy, hogy nem várja meg ezeket a pereket és visszafizeti a pénzt – fogalmaz a Népszava.

A szolidaritási hozzájárulás ügye már minden jogi fórumot megjárt: a Fővárosi Törvényszéktől kezdve a Fővárosi Ítélőtáblán és az Alkotmánybíróságon át egészen a Kúriáig.