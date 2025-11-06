ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.41
usd:
335.02
bux:
107415.63
2025. november 6. csütörtök Lénárd
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Karácsony Gergely főpolgármester (j) a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városházán 2023. november 29-én. Balról Kiss Ambrus (független) általános főpolgármester-helyettes.
Nyitókép: MTI/Kovács Attila

Szolidaritási hozzájárulás: a fővárosnak adott igazat a Kúria

Infostart

A Magyar Államkincstár elvesztette a Fővárosi Önkormányzat ellen indított felülvizsgálati pert szolidaritási hozzájárulás ügyében – írja a Népszava.

A lap cikke szerint a Kúria minden pontban a Fővárosi Önkormányzatnak adott igazat a csütörtöki tárgyaláson és helyben hagyta a Fővárosi Törvényszék ítéletét. További felülvizsgálatnak nincs helye.

Ezzel megnyílt az út a szolidaritási hozzájárulás 2023-as, 2024-es és 2025-ös részleteinek jogtalannak tartott beszedése miatt indított perekben, amelyeket a Kúria döntésére várva függesztettek fel – olvasható.

A csütörtöki határozat perdöntő lehet a felfüggesztett eljárásokban, ugyanakkor a lap megjegyzi,

ez nem jelenti azt, hogy az elmúlt években elvont milliárdokat és ezek kamatait automatikusan visszakapja a főváros.

Holott hatalmas összegről lenne szó: 2023-ban 58 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást követelt a fővárostól az állam, 2024-ben 75 milliárdot, idén 89,1 milliárdot. Ha a Kúria ítélete alapján meg is nyerik a felfüggesztett preket a pénzek visszaszerzéséért újabb polgári pereket kell indítani. A kincstár persze dönthet úgy, hogy nem várja meg ezeket a pereket és visszafizeti a pénzt – fogalmaz a Népszava.

A szolidaritási hozzájárulás ügye már minden jogi fórumot megjárt: a Fővárosi Törvényszéktől kezdve a Fővárosi Ítélőtáblán és az Alkotmánybíróságon át egészen a Kúriáig.

Kezdőlap    Belföld    Szolidaritási hozzájárulás: a fővárosnak adott igazat a Kúria

magyar államkincstár

kúria

fővárosi önkormányzat

szolidaritási hozzájárulás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A NATO-főtitkár figyelmeztetett: a háború vége nem hoz békét Európának

A NATO-főtitkár figyelmeztetett: a háború vége nem hoz békét Európának

Az orosz fenyegetés nem szűnik meg az ukrajnai háború befejeztével, Oroszország destabilizáló erővé válik Európában és a világban – jelentette ki Mark Rutte NATO-főtitkár csütörtökön Bukarestben, a NATO védelmi ipari fórumán.
 

Két „dossziéval” és egy csomaggal szállt fel a fél magyar kormány gépe Washington felé

Mit keresnek dél-afrikaiak az orosz–ukrán fronton? Hamarosan kiderülhet

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem fognak az orosz gazdaságon a szankciók? Deák András, Inforádió, Aréna
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.06. csütörtök, 18:00
Pompor Zoltán
a Magyar Olvasástársaság elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt van Szijjártó Péter nagy bejelentése!

Itt van Szijjártó Péter nagy bejelentése!

Szijjártó Péter Izlandról, Reykjavikból jelentkezett be. A kormányzati delegációt szállító Wizz Air gép ugyanis itt állt meg tankolni. A külgazdasági és külügyminiszter elmondta, hogy a pénteki, Orbán Viktor és Donald Trump közti találkozó egyik legfontosabb napirendjén a gazdasági együttműködés fokozása lesz, hamarosan pedig új beruházásokat is bejelentenek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Botrány az UNESCO élén: mi lesz így a világ legszebb, legnagyszerűbb látnivalóival?

Botrány az UNESCO élén: mi lesz így a világ legszebb, legnagyszerűbb látnivalóival?

Egyiptom korábbi turisztikai és régészeti minisztere csütörtökön hivatalosan is az UNESCO vezetője lehet, miközben örökségvédelmi szervezetek bírálják korábbi tevékenységét.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Typhoon Kalmaegi makes landfall in Vietnam after killing 114 in Philippines

Typhoon Kalmaegi makes landfall in Vietnam after killing 114 in Philippines

Kalmaegi, Asia's most powerful tropical storm this year, forced six of Vietnam's airports to close ahead of its arrival.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 6. 11:23
Leomlott egy fal az egri várban
2025. november 6. 09:54
Magyar Péter: a Fidesznek legutóbb februárban voltak csak jelöltjei, nekünk előbb lesznek
×
×
×
×