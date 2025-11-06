Jön a „földkönyv”, jelentősen változnak az ingatlan-nyilvántartási szabályok

Változtatna a kormány az ingatlan-nyilvántartás rengeteg, 2021 óta érvényes szabályán - derül ki a Kormány.hu portálon megjelent friss jogszabálytervből. A változások azt célozzák, hogy biztonságosabban cseréljenek gazdát az ingatlanok. A módosításokat a bírósági és hatósági jogalkalmazás egyszerűsítése, egységesítése, továbbá a közműhálózatokkal kapcsolatos közérdekű használati jogok rendezése indokolta. Az aktuális napirendre kerülés oka a jogalkalmazói tapasztalatok és az ingatlan-nyilvántartás működésének fejlesztése, valamint a közműhálózatok helyzetének jogszabályi rendezése.

A legfontosabb változások a következők:

természetes személyek lakcímadatainak az ingatlanügyi hatóság általi kezelése az adott jogszabályok keretein belül a bejegyzések hatályának időpontját az érkezési időponthoz kötötték, pontosítva a bírósági és hatósági eljárások sorrendjét jogok törlése vagy visszaállítása csak jogerős bírósági vagy hatósági határozat alapján lehetséges, részletes szabályokkal az eljárási feltételekre (pl. érintettek bevonása, érdekeltként történő közreműködés) a perbejegyzésekre és az azokkal kapcsolatos fellebbezési lehetőségekre vonatkozóan pontosított határidők és eljárási rend közműhálózatok esetében a közérdekű használati jogok bejegyzésének rendezése 2027. december 31-ig.

Bevezetnék a „földkönyv” fogalmát, amely

a tulajdonilap-másolat adatainak elektronikus összeállítása,

de nem rendelkezik tanúsító erővel.

Változhat a jogi megnevezések használata („kérelem” helyett „beadvány”), és meghosszabbították néhány átmeneti rendelkezés hatályát 2031-ig.

A törvény érintettjei a bíróságok, a hatóságok az ingatlantulajdonosok és vevők ugyanúgy, mint a közműszolgáltatók és a közmhálózati kérdésekkel foglalkozó szervezetek, a kormányhivatalok és ingatlanügyi hatóságok.

A módosítások hivatalos indoka az Országos Bírósági Hivatal javaslatai alapján a bíróságok jogalkalmazó tevékenységének megkönnyítése, a kormányhivatalok egységes jogalkalmazásának segítsége, a közművek jogi helyzetének rendezési igénye, valamint a jogbiztonság és az átláthatóság követelménye az ingatlan-nyilvántartás.