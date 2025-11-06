ARÉNA - PODCASTOK
Architect showing a hologram of a house project over a tablet computer. Note to inspector: I am the author of the building project
Nyitókép: Warchi/Getty Images

Jön a „földkönyv”, jelentősen változnak az ingatlan-nyilvántartási szabályok

Infostart

Tisztább viszonyok teremtődhetnek az ingatlan pontos leírásában, a hozzá tartozó közművek tulajdoni és használati viszonyaiban is.

Változtatna a kormány az ingatlan-nyilvántartás rengeteg, 2021 óta érvényes szabályán - derül ki a Kormány.hu portálon megjelent friss jogszabálytervből. A változások azt célozzák, hogy biztonságosabban cseréljenek gazdát az ingatlanok. A módosításokat a bírósági és hatósági jogalkalmazás egyszerűsítése, egységesítése, továbbá a közműhálózatokkal kapcsolatos közérdekű használati jogok rendezése indokolta. Az aktuális napirendre kerülés oka a jogalkalmazói tapasztalatok és az ingatlan-nyilvántartás működésének fejlesztése, valamint a közműhálózatok helyzetének jogszabályi rendezése.

A legfontosabb változások a következők:

  1. természetes személyek lakcímadatainak az ingatlanügyi hatóság általi kezelése az adott jogszabályok keretein belül
  2. a bejegyzések hatályának időpontját az érkezési időponthoz kötötték, pontosítva a bírósági és hatósági eljárások sorrendjét
  3. jogok törlése vagy visszaállítása csak jogerős bírósági vagy hatósági határozat alapján lehetséges, részletes szabályokkal az eljárási feltételekre (pl. érintettek bevonása, érdekeltként történő közreműködés)
  4. a perbejegyzésekre és az azokkal kapcsolatos fellebbezési lehetőségekre vonatkozóan pontosított határidők és eljárási rend
  5. közműhálózatok esetében a közérdekű használati jogok bejegyzésének rendezése 2027. december 31-ig.

Bevezetnék a „földkönyv” fogalmát, amely

a tulajdonilap-másolat adatainak elektronikus összeállítása,

de nem rendelkezik tanúsító erővel.

Változhat a jogi megnevezések használata („kérelem” helyett „beadvány”), és meghosszabbították néhány átmeneti rendelkezés hatályát 2031-ig.

A törvény érintettjei a bíróságok, a hatóságok az ingatlantulajdonosok és vevők ugyanúgy, mint a közműszolgáltatók és a közmhálózati kérdésekkel foglalkozó szervezetek, a kormányhivatalok és ingatlanügyi hatóságok.

A módosítások hivatalos indoka az Országos Bírósági Hivatal javaslatai alapján a bíróságok jogalkalmazó tevékenységének megkönnyítése, a kormányhivatalok egységes jogalkalmazásának segítsége, a közművek jogi helyzetének rendezési igénye, valamint a jogbiztonság és az átláthatóság követelménye az ingatlan-nyilvántartás.

Jön a „földkönyv", jelentősen változnak az ingatlan-nyilvántartási szabályok

ingatlan

nyilvántartás

földkönyv

