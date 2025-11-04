Januártól bevezetik a 14. havi nyugdíj első részletét – a nap legfontosabb hírei

A nemzeti gyásznapon katonai tiszteletadás mellett felvonták, majd félárbócra engedték Magyarország lobogóját az Országház előtti Kossuth téren, az 1956-os forradalom leverésére és a szovjet csapatok bevonulására emlékezve. A kormány 2013-ban nyilvánította hivatalosan nemzeti gyásznappá november 4-ét. Közben a Terror Háza Múzeumhoz került Wittner Mária 1956-os forradalmár, szabadságharcos hagyatéknak jelentős része.

Januártól bevezetik a 14 havi havi nyugdíj első részletét – derült ki a miniszterelnök legújabb Facebook-videójából. Orbán Viktor azt kizártnak nevezte, hogy a 13. havi nyugdíj összegét maximálják.

Az idén a teljes bírósági ágazat megkaphatja a 13. havi fizetést – közölte az igazságügyi miniszter. Tuzson Bence az Országgyűlés igazságügyi bizottságának éves meghallgatásán azt mondta: ez több mint 10 ezer embert érinthet.

Jövő januártól havi 150 ezer forintos lakhatási támogatást kapnak a Budapesten és Pest vármegyében szolgáló rendvédelmi dolgozók, ha albérleti költségük eléri ezt az összeget és nincs saját lakásuk. A támogatásra a rendőrök mellett a büntetés-végrehajtásban és a katasztrófavédelemben dolgozók is jogosultak.

A nemzetbiztonsági szolgálatok, és azok részeként a Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet az adatvédelmi hatósággal együttműködve vizsgálják a Tisza párttól nyilvánosságra került adatok ügyét – közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ. Korábban Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke azt mondta: nem adatszivárgás hanem adatlopás történt, és a kormányt vádolta a Tisza Világ applikáció feltörésével.

Visszavágná a külföldi multinacionális vállalatoknak nyújtott adókedvezményeket a Tisza Párt – írja a 24.hu. Az intézkedési terv érintheti a német autógyártókat, köztük a BMW-t, a Mercedest, a Volkswagent, valamint az ázsiai akkumulátorgyártókat.

Újabb gyanúsításokat közölt a Szőlő utcai javítóintézet ügyében a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség. A vádhatóság hűtlen kezeléssel és hamis magánokirat felhasználásával is meggyanúsította a korábbi igazgatót.

Ismét magyar kézbe került a Sziget Fesztivál: Gerendai Károly visszatér stratégiai vezetőként, és a fesztivál a korábbi menedzsmenttel készül a 2026-os rendezvényre. A fesztivált 2026. augusztus 11–15. között rendezik meg, a jegyértékesítés napokon belül indul.

November 11-én kezdik tesztelni az Európai Unió új határregisztrációs rendszerét a debreceni repülőtéren. Ez digitálisan rögzíti a nem uniós állampolgárok belépését és kilépését biometrikus adatokkal.

Nukleáris energia nélkül Magyarországon nincs hosszú távú energiabiztonság és nem lehet fenntartani a rezsicsökkentést - közölte a külgazdasági és külügyminiszter Párizsban. Szijjártó Péter a Nukleáris Világkiállítás panelbeszélgetésén kiemelte, a következő években jelentősen növekvő elektromosáram-igény miatt a reaktorok élettartamának kiterjesztésén és két újabb, összesen 2400 megawatt teljesítményű blokk fejlesztésén dolgoznak.

Magyarország nem támogatja Ukrajna európai uniós tagságát, erősítette meg a magyar miniszterelnök, aki szerint az EU-csatlakozás a háború bevitelét jelentené Európába, valamint a magyar adófizetők pénzét Ukrajnába vinné. Orbán Viktor Facebook-posztjában az ukrán elnök szavaira reagált, aki azzal vádolta a magyar miniszterelnököt, hogy konkrét támogatást nyújt orosz elnöknek azzal, hogy blokkolja Ukrajna csatlakozási törekvéseit.

Jóváhagyta az Európai Unió Tanácsa az Ukrajnának szánt pénzügyi keret 5. támogatási csomagjának 1,8 milliárd eurós kifizetését. A támogatást elsősorban az ukrán gazdaság makroszintű stabilitásának megerősítésére és a közigazgatás működtetésére kell költeni.

A kínai-orosz befektetések bővítését és a gazdasági kapcsolatok elmélyítését sürgette a kínai elnök. Hszi Csin-ping Pekingben fogadta Mihail Misusztyin orosz miniszterelnököt.

A holland kormányt okolja a globális félvezetőipari ellátási lánc zavaraiért Kína. A holland hatóságok ugyanis beavatkoztak a Nexperia vállalat belügyeibe, és leváltották kínai vezérigazgatóját.

Izraelben az erőszak és az uszítás veszélyeire figyelmeztetett Jichák Rabin meggyilkolásának 30. évfordulóján az államelnök. Jichák Hercog szerint ez stratégiai fenyegetést jelent.

Örményország és Törökország jó úton halad a kapcsolatok normalizálása felé – jelentette ki az örmény miniszterelnök, hozzátéve, hogy a közös határ megnyitása csak idő kérdése. Nikol Pasinján meghívta Recep Tayyip Erdogant a 2026-os jereváni Európai Politikai Közösség csúcsra.

New Yorkban Zohran Mamdani és Andrew Cuomo indult a polgármesterválasztáson. A felmérések Zohran Mamdani jelentős előnyét mutatják. Megválasztása esetén ő lenne a város első muszlim polgármestere, miközben Donald Trump és Elon Musk nyíltan ellenfelét támogatják.

Tavaly mintegy 520 millió gyerek élt a világ konfliktus-zónáiban, 47 millióval több, mint az előző évben - hívta fel a figyelmet a Save the Children nemzetközi segélyszervezet. Az elemzés kiemelte: 2005 óta a tavalyi létszám volt a legnagyobb.

Lovaggá ütötte David Beckhamet a brit uralkodó. III. Károly király a windsori kastélyban nyújtotta át az évezredes hagyományokra visszanyúló avatási ceremónia keretében a Sir előnév viselésére jogosító lovagi jelvényt az angol labdarúgás 50 éves egykori kiválóságának.

Meghalt Dick Cheney, aki 2001 és 2009 között George W. Bush alelnöke volt. 84 éves volt. Kabinetfőnökeként kezdte politikai karrierjét, amit kongresszusi képviselőként folytatott. A Fehér Házba George H. W. Bush megválasztása után tért vissza, külügyminiszterként 1989 és 1993 között dolgozott.