Méltó helyre kerül Wittner Mária hagyatéka

Schmidt Mária történész, a Terror Háza Múzeum főigazgatója közölte: a Miniszterelnökség jóvoltából az általa vezetett intézmény megkaphatta Wittner Mária hagyatékának egy nagyon jelentős részét, amelyben a személyes tárgyak mellett politikailag is értelmezhető iratok is vannak. Wittner Mária hagyatékát - együttműködve olyan intézményekkel, ahol még hozzá köthető tárgyakat őriznek - megpróbálják digitalizálni, így mindenki számára elérhetővé tenni, továbbá egy kiállítás keretében bemutatni.

Wittner Máriában egy olyan történelmi hőst ismert meg, "akinek egész élete 1956-ról, a szabadságharcról és a magyarság ügyéről szólt" - fogalmazott.

Schmidt Mária nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy a múzeumhoz került Wittner Mária hagyatékának egy része, ami egyben kötelezettséget is jelent.

Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke, országgyűlési képviselő, a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos emlékeztetett: 69 évvel ezelőtt, 1956. november 4-én verték le a forradalmat, és ugyanezen a napon sérült meg Wittner Mária. Ezt követőn emigráció, majd 13 év börtön következet. Wittner Mária majdnem nyolc hónapot töltött siralomházban, végül 1970-ben szabadult.

A politikus szavai szerint Wittner Mária hagyatéka "most hazaérkezett", hiszen Wittner Mária, az 1956-os hős, az 1956-os forradalom egyik legnagyobb áldozata.

Németh Szilárd azt mondta:

bár leverték az 1956-os szabadságharcot, "az első szöget mégiscsak mi vertük be a kommunizmus koporsójába".

A politikus kitért arra is, a rendszerváltáskor nem gondolták volna, hogy eljön megint az az idő, amely az üzeni: a birodalmak felfalnak bennünket. "Marika néninek a munkássága, az üzenete az, hogy a zászlót tovább kell vinni" - fogalmazott Németh Szilárd.

Úgy fogalmazott: attól tartanak, ha nem figyelnek oda, akkor a 1956-os forradalom 70. évfordulóját lehet, hogy nem "mi fogjuk ünnepelni." "Mi nemcsak emlékezetpolitikát, hanem valójában a magyarok szabadságát, Magyarország szabadságát is képviseljük" - fogalmazott Németh Szilárd.

Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója hangsúlyozta: Wittner Mária élettörténete, kiállása egyértelműen méltó arra, hogy minél többen megismerjék, és erőt tudjanak belőle meríteni.

Wittner Mária személye, élete és öröksége 1956, a magyar szabadság, valamint a függetlenség és a kitartás szimbóluma - jelentette ki.

A politikus azt kívánta, hogy minél több fiatal láthassa majd a Terror Háza Múzeumban a hagyatékból összeállított kiállítást, hogy lássák: "a szabadságot nem adják ingyen, és az nem magától értetődő dolog, hogy egy országnak van függetlensége és szuverenitása".

Mint a sajtótájékoztatón elhangzott, Wittner Mária a rendszerváltoztatás után egészen 2022-ben bekövetkezett haláláig az 1956-os forradalom és szabadságharc egyik lelkiismerete, tanúságtevője volt. Ápolta megkínzott és kivégzett bajtásai emlékét és "átélhetővé tette mindazt, amelyek az ő szavai nélkül csupán a történelemkönyvek egy újabb fejezetei lettek volna a szabadságot és függetlenséget örökségbe kapó nemzedékeknek".

A Terror Háza Múzeumhoz nagyjából ötezer tétel került Wittner Mária hagyatékából,

amelynek részét képezi a börtönévek alatt keletkezett levelezések, személyes, illetve politikai levelek, dokumentumok, emléktárgyak, dísztárgyak, oklevelek, emlékérmek, valamint festmények és könyvek is.

A dokumentumok feldolgozását a múzeum már megkezdte.

Wittner Mária - aki 2006-tól 2014-ig a Fidesz országgyűlési képviselője is volt - 2022. szeptember 14-én hunyt el 85 éves korában.