Orbán Viktor bejelentést tett a 14. havi nyugdíj részleteiről

„Január elsejétől be fogjuk vezetni, több lépésben ugyan, de bevezetjük” – közölte Orbán Viktor miniszterelnök egy kedd délután a Faceookra feltöltött videóban a 14. havi nyugdíjjal kapcsolatban.

Szerinte a nemzetközi bankárhálózat véleményéről van szó, amikor olyan hírek látnak napvilágot, melyek szerint „a gazdasági támogatásokat meg kell vágni”.

A videóban megjelenik egy, a kormányfő kezébe adott „gazdasági hírösszefoglaló” – Németh Dávid banki elemzőre hivatkozva – arról, hogy

a gazdasági támogatásokat szűkíteni kell,

spórolni kellene a vallási, illetve rekreációs célú kiadásokon,

hozzá kellene nyúlni a taóhoz,

14. havi nyugdíjra esély sincsen,

a 13. havi nyugdíjat maximálni kellene 600 ezer forintban,

az édesanyák szja-mentességét nem szabadna „végigvinni”,

az ingatlanvásárlási kamattámogatást meg kell szüntetni, ne legyen kezelhetetlen költségvetési teher,

3 százalékos költségvetési kiigazítás kell.

A gazdasági támogatásokat Orbán Viktor szerint növelni kellene, „fejlesztő államra van szükség”, a 13. havi nyugdíj maximalizálásáról pedig „szó sem lehet”. Az anyáknak gyorsan kell segíteni továbbá, a fiatalok otthonhoz jutásáért pedig az „utolsó vérig kell harcolni”.

Szólt még a rezsicsökkentés és az árrésstop igényelt átalakításáról is: „a rezsicsökkentés marad”, az árrésstop megszüntetése pedig csak egy lehetőség, ugyanúgy, ahogy a kiterjesztése is, „majd meglátjuk, hogy mi lesz a helyzet”.

Reagált arra a kritikára is, amely szerint a piac a Tisza Párt választási győzelmére tesz, és ezért erősödik a forint.

„A nemzetközi bankárok mindig is a nemzeti kormányok ellen fogadtak. Régebben az egyesült ellenzékre meg a szocikra, most meg a Tiszára. Nincs ebben semmi új” – fogalmazott Orbán Viktor.