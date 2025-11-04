ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 4. kedd Károly
A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor kormányfő interjút ad az amerikai útjáról az M1 aktuális csatornának a Karmelita kolostorban 2024. március 10-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Orbán Viktor bejelentést tett a 14. havi nyugdíj részleteiről

Infostart

A miniszterelnök egy Facebook-videóban részleteket árult el terveiről a következő hónapokat illetően, szólt a nyugdíjakról, a rezsicsökkentésről, az ingatlanvásárlási kedvezményről és az árrésstopról is; két lehetőség van.

„Január elsejétől be fogjuk vezetni, több lépésben ugyan, de bevezetjük” – közölte Orbán Viktor miniszterelnök egy kedd délután a Faceookra feltöltött videóban a 14. havi nyugdíjjal kapcsolatban.

Szerinte a nemzetközi bankárhálózat véleményéről van szó, amikor olyan hírek látnak napvilágot, melyek szerint „a gazdasági támogatásokat meg kell vágni”.

A videóban megjelenik egy, a kormányfő kezébe adott „gazdasági hírösszefoglaló” – Németh Dávid banki elemzőre hivatkozva – arról, hogy

  • a gazdasági támogatásokat szűkíteni kell,
  • spórolni kellene a vallási, illetve rekreációs célú kiadásokon,
  • hozzá kellene nyúlni a taóhoz,
  • 14. havi nyugdíjra esély sincsen,
  • a 13. havi nyugdíjat maximálni kellene 600 ezer forintban,
  • az édesanyák szja-mentességét nem szabadna „végigvinni”,
  • az ingatlanvásárlási kamattámogatást meg kell szüntetni, ne legyen kezelhetetlen költségvetési teher,
  • 3 százalékos költségvetési kiigazítás kell.

A gazdasági támogatásokat Orbán Viktor szerint növelni kellene, „fejlesztő államra van szükség”, a 13. havi nyugdíj maximalizálásáról pedig „szó sem lehet”. Az anyáknak gyorsan kell segíteni továbbá, a fiatalok otthonhoz jutásáért pedig az „utolsó vérig kell harcolni”.

Szólt még a rezsicsökkentés és az árrésstop igényelt átalakításáról is: „a rezsicsökkentés marad”, az árrésstop megszüntetése pedig csak egy lehetőség, ugyanúgy, ahogy a kiterjesztése is, „majd meglátjuk, hogy mi lesz a helyzet”.

Reagált arra a kritikára is, amely szerint a piac a Tisza Párt választási győzelmére tesz, és ezért erősödik a forint.

„A nemzetközi bankárok mindig is a nemzeti kormányok ellen fogadtak. Régebben az egyesült ellenzékre meg a szocikra, most meg a Tiszára. Nincs ebben semmi új” – fogalmazott Orbán Viktor.

