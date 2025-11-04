ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.52
usd:
338.16
bux:
107242.86
2025. november 4. kedd Károly
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Tuzson Bence igazságügyi miniszter éves meghallgatásán az Országgyűlés igazságügyi bizottságának ülésén az Országház Nagy Imre termében 2025. november 4-én.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

13. havi illetményt kaphatnak a bírósági dolgozók idén

Infostart / MTI

A teljes bírósági ágazat, több mint 10 ezer ember kaphat 13. havi illetményt idén – közölte Tuzson Bence igazságügyi miniszter éves meghallgatásán kedden az Országgyűlés igazságügyi bizottságában.

A miniszter elmondta: az Országos Bírósági Hivatal elnöke (OBH) terjesztette elő a javaslatot, amelyet az Országos Bírósági Tanács (OBT) szerdán tárgyal meg, és reményei szerint hozzájárul, hogy az ágazat dolgozói idén 13. havi illetményben részesüljenek.

Jelezte: a szükséges költségvetési fedezet rendelkezésre áll.

Tuzson Bence a bírák javadalmazását prioritásnak nevezte, emlékeztetve, tavaly megállapodást kötöttek a bírósági szervezettel, amelynek eredményeképpen három lépésben emelik a bírák, bírósági titkárok és fogalmazók, valamint a bírósági dolgozók bérét. Hozzátette: a bírák havi átlagilletménye 48 százalékkal növekszik meg a 2024-es szinthez képest, a fogalmazók és a titkárok 89 százalékos növekedéssel számolhatnak, a bírósági tisztviselők javadalmazása pedig duplájára nő.

Kezdőlap    Belföld    13. havi illetményt kaphatnak a bírósági dolgozók idén

bíróság

obh

tuzson bence

13. havi fizetés

obt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nyugat-európai fővárosokban nyit hadiipari kirendeltségeket Ukrajna

Nyugat-európai fővárosokban nyit hadiipari kirendeltségeket Ukrajna

Volodimir Zelenszkij jelentette be, hogy még idén megnyitná védelmi ipari képviseleteit a dán és a német fővárosban, fegyverexportja felpörgetése és gyártási együttműködései bővítése érdekében.
 

Olyan radarromboló drónt kapott a kínai hadsereg, ami megváltoztathatja az erőviszonyokat a Csendes-óceánon

Százával ontja Ukrajna a drónokat

Szinte egymásnak adta a kilincset az Egyesült Államok és Oroszország

VIDEÓ
Miért nem fognak az orosz gazdaságon a szankciók? Deák András, Inforádió, Aréna
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
Közelebb került-e most Kína Amerikához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.04. kedd, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Szivárognak az információk: nagyon úgy néz ki, szétlőtték az orosz árnyékflottát

Szivárognak az információk: nagyon úgy néz ki, szétlőtték az orosz árnyékflottát

Az eddig ismertnél is súlyosabb csapás érte a Rosznyeft tulajdonában lévő tuapszei olajterminált, a legfrissebb információk szerint legalább 5 hajóban komoly károk keletkeztek, valamint a terminál helyreállítása is rengeteg munkát igényel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újabb boltlánc húzza le a rolót december 24-én: most közölték, egyik üzletük sem fog kinyitni

Újabb boltlánc húzza le a rolót december 24-én: most közölték, egyik üzletük sem fog kinyitni

A JYSK Magyarországon immár nyolcadik éve dönt úgy, hogy december 24-én zárva tartja üzleteit, hogy a munkatársak az ünnepet családjukkal tölthessék.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Former US Vice-President Dick Cheney dies aged 84

Former US Vice-President Dick Cheney dies aged 84

He died from complications of pneumonia and cardiac and vascular disease on Monday night, his family say.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 4. 12:59
Milyen laptopot vegyünk 2025-ben? Ezek a legfontosabb szempontok (x)
2025. november 4. 12:19
Életet mentett a szabadnapos rendőr
×
×
×
×