Infostart.hu
2025. november 3. hétfő
Nyitókép: Unsplash

Tömegkarambol történt Fejérben, felborult jármű is van

Infostart

A baleset Vál és Kajászó között történt a 8111-es úton, a 7-es kilométerszelvénynél. Négy személyautó és egy kisteherautó ütközött össze.

Tömegkarambol történt a 8111-es úton, Vál és Kajászó között – írja a feol.hu. A megyei lap úgy értesült, hogy a baleset a 7-es kilométerszelvényénél, az Aligvári dűlő buszmegálló közelében történt, ahol három személyautó és egy kisteherautó ütközött össze, melynek következtében az egyik jármű felborult.

Az út Vál és Kajászó közötti szakasza teljesen le van zárva. A polgárőrök azonnal elkezdték a forgalom elterelését a Szent Mihály majornál a murvás út felé. A Volán buszjáratait sem engedik tovább.

Beszámolók szerint a helyszínre a mentők is kiérkeztek, több embert is kórházba kellett szállítani. A sérültek állapotával kapcsolatban az OMSZ a cikk megjelenéséig nem adott a lapnak tájékoztatást.

Tömegkarambol történt Fejérben, felborult jármű is van

