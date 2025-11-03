Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés kísérlete - Debreceni Ítélőtábla

Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt jogerősen hét év fegyházbüntetésre és hét év közügyektől eltiltásra ítélte a másodfokon eljáró Debreceni Ítélőtábla azt a férfit, aki haragosára gyújtotta a házát - közölte a táblabíróság sajtótitkára.

Fórizs Ildikó közleménye szerint az ítélőtábla Háger Tamás vezette tanácsa ezzel helybenhagyta a Debreceni Törvényszék elsőfokú ítéletét.

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott 2018-ban költözött egy hajú-bihari településre élettársával és közös gyermekükkel, a férfi különböző, kőműves jellegű alkalmi munkából biztosította megélhetésüket.

Nem sokkal ezután ismerte meg a sértettet, akivel együtt vállaltak el különböző kőművesmunkákat. A vádlott és a sértett gyakran italozott együtt, közösen fogyasztottak kábítószert és új pszichoaktív anyagot is.

A két férfi 2023 márciusában együtt dolgozott; a sértett jelezte munkaadójának, hogy másnap máshol vállal munkát. A munkaadó ezt elfogadta, de azt kérte a vádlottól, hogy szóljon valakinek, akivel tudja folytatni a megkezdett munkát.

A vádlott egy ismerősét hívta el, de időközben a sértett is megjelent az építkezésen és nehezményezte, hogy az új dolgozó elvállalta a munkát, veszélyeztetve ezzel az ő megélhetését.

A három férfi között szóváltás alakult ki, a sértett a munkaadót is szidalmazni kezdte, illetve mindhármukat megöléssel fenyegette. Végül a munkaadó elküldte a sértettet. Aznap az esti órákban a sértett, a vádlott, a sértett apja és még néhány ismerősük együtt biliárdoztak a helyi kocsmában. Mivel a sértett vesztett, hangosan szidalmazni kezdte a társaságot, különösen a vádlottat, mire az apja hazaküldte.

A vádlott ekkor úgy döntött, megleckézteti a sértettet: a közeli benzinkúton benzint vásárolt, a sértett lakóházához ment, a benzint a lakóház szobájának zsalugáterére, illetve a ház fából készült bejárati ajtajára öntötte és meggyújtotta. Az ittas állapotban alvó sértettet a kutyája ébresztette fel. A bejárati ajtó akkor már teljes terjedelmében égett, lángot kapott a rajta lévő pléd is. A sértett az égő plédet letépte az ajtóról, majd az akkor már felforrósodott tolózárral rögzített ajtót belülről kinyitotta és kimenekült a házból.

A táblabíróság döntése szerint a vádlott feltételes szabadságra nem bocsátható.