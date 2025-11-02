Tényleg annyira be vagyunk biztosítva az emberkereskedelem ellen?

Az emberkereskedelem a jóléti társadalomnak ugyanolyan része, mint több más olyan bűncselekmény, amely ellen nagyon fontos, hogy össztársadalmi fellépéssel éljünk – vélekedett az InfoRádióban Bartos Andrea, a Családbarát Magyarország Központ ügyvezetője.

„Összetett problémával állunk szemben, ami sajnos az elkövetők számára nagyon jövedelmező. Több típusú emberkereskedelmi kizsákmányolásról tudunk beszélni, a két legfontosabb a szexuális, illetve a munkacélú kizsákmányolás, ez utóbbi egyre erősebb mértékben van jelen” – hívta fel a figyelmet, hozzátéve, a nők, a férfiak és már a gyermekek is áldozattá tudnak válni.

A Családbarát Magyarország Központ társadalmi problémákat igyekszik elővenni és ezekre valódi és rendszerszintű megoldásokat keresni, ebben a projektben is ez a mozgatórugó. „A civil, az egyházi, az állami szereplők és a tudományos világ szereplői az összefogással és nagyon erős célra tartással tudnak hatékony és közvetlen megoldást nyújtani az áldozatoknak” – ecsetelte.

A program a megelőzéstől egészen a reintegrációig szeretne hatékony megoldásokat kidolgozni. A megelőzéssel kapcsolatban elmondta, az edukáció a legfontosabb, egészen kicsi gyermekkortól; intézményekbe kell bekopogni, elmondani, mit nem szabad hagyni, mit kell észrevenni, mi miatt kell visszajelezni a szülő, a pedagógus vagy adott esetben az egészségügyi dolgozók vagy a rendőrség felé.

Vannak szerinte kifejezetten érintett helyszínek, intézmények, ezek elsősorban a hajléktalanszállók, illetve a nevelőintézetek, ahol értelemszerűen a sokkal inkább kiszolgáltatott személyeket tudják „nagyon jól felépített pszichológiai íven” megnyerni a bűnözők maguknak.

"Nem úgy kell elképzelni, hogy azonnal azt mondják, hogy »viszlek, és most ingyen fogsz nekem dolgozni«, hanem a boldogulásban segítő, gyanúsan kecsegtető, hatalmas, nagy léptékű kiutakat ajánlanak,

vissza nem utasítható módon, sok ezer eurós keresettel kecsegtető, rendkívül sokszor külföldi helyszíneket megjelölő ajánlatokat, amelyek alapján még kiszolgáltatottabbá válnak az áldozatok. Nagyon sokszor apellálnak arra a fajta szeretethiányra, amely egyre inkább jellemző a mai társadalmunkra” – mondta.

A legkiszolgáltatottabb a nagyon idős, illetve a legfiatalabb ember; a fiatal lányoknál nagyon könnyen beazonosíthatóan „férfi szerelme” és az amiatt kialakuló „vakság” okoz bajt, és „mihelyst bekövetkezik az az egyébként boldogságnak is betudható állapot, ami például egy gyermekvállalásban ölt testet, abban a pillanatban ezek a személyek nemcsak a szerelem, hanem a gyermekeik révén még inkább zsarolhatóvá válnak” – figyelmeztetett Bartos Andrea.