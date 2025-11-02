ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.02
usd:
336.33
bux:
107319.91
2025. november 2. vasárnap Achilles
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash.com

Tényleg annyira be vagyunk biztosítva az emberkereskedelem ellen?

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea

Az emberkereskedelem áldozataiért áll ki a Családbarát Magyarország Központ, a szervezet lett ugyanis az Áldozati életutak – hatékony megoldások a megelőzéstől a reintegrációig című projekt konzorciumi vezetője. Bartos Andrea ügyvezető szerint a szexuális és a munka célú kizsákmányolás a leggyakoribb, az intézmények közül pedig a gyermekotthonok és a hajléktalanszállók a legérintettebbek.

Az emberkereskedelem a jóléti társadalomnak ugyanolyan része, mint több más olyan bűncselekmény, amely ellen nagyon fontos, hogy össztársadalmi fellépéssel éljünk – vélekedett az InfoRádióban Bartos Andrea, a Családbarát Magyarország Központ ügyvezetője.

„Összetett problémával állunk szemben, ami sajnos az elkövetők számára nagyon jövedelmező. Több típusú emberkereskedelmi kizsákmányolásról tudunk beszélni, a két legfontosabb a szexuális, illetve a munkacélú kizsákmányolás, ez utóbbi egyre erősebb mértékben van jelen” – hívta fel a figyelmet, hozzátéve, a nők, a férfiak és már a gyermekek is áldozattá tudnak válni.

A Családbarát Magyarország Központ társadalmi problémákat igyekszik elővenni és ezekre valódi és rendszerszintű megoldásokat keresni, ebben a projektben is ez a mozgatórugó. „A civil, az egyházi, az állami szereplők és a tudományos világ szereplői az összefogással és nagyon erős célra tartással tudnak hatékony és közvetlen megoldást nyújtani az áldozatoknak” – ecsetelte.

A program a megelőzéstől egészen a reintegrációig szeretne hatékony megoldásokat kidolgozni. A megelőzéssel kapcsolatban elmondta, az edukáció a legfontosabb, egészen kicsi gyermekkortól; intézményekbe kell bekopogni, elmondani, mit nem szabad hagyni, mit kell észrevenni, mi miatt kell visszajelezni a szülő, a pedagógus vagy adott esetben az egészségügyi dolgozók vagy a rendőrség felé.

Vannak szerinte kifejezetten érintett helyszínek, intézmények, ezek elsősorban a hajléktalanszállók, illetve a nevelőintézetek, ahol értelemszerűen a sokkal inkább kiszolgáltatott személyeket tudják „nagyon jól felépített pszichológiai íven” megnyerni a bűnözők maguknak.

"Nem úgy kell elképzelni, hogy azonnal azt mondják, hogy »viszlek, és most ingyen fogsz nekem dolgozni«, hanem a boldogulásban segítő, gyanúsan kecsegtető, hatalmas, nagy léptékű kiutakat ajánlanak,

vissza nem utasítható módon, sok ezer eurós keresettel kecsegtető, rendkívül sokszor külföldi helyszíneket megjelölő ajánlatokat, amelyek alapján még kiszolgáltatottabbá válnak az áldozatok. Nagyon sokszor apellálnak arra a fajta szeretethiányra, amely egyre inkább jellemző a mai társadalmunkra” – mondta.

A legkiszolgáltatottabb a nagyon idős, illetve a legfiatalabb ember; a fiatal lányoknál nagyon könnyen beazonosíthatóan „férfi szerelme” és az amiatt kialakuló „vakság” okoz bajt, és „mihelyst bekövetkezik az az egyébként boldogságnak is betudható állapot, ami például egy gyermekvállalásban ölt testet, abban a pillanatban ezek a személyek nemcsak a szerelem, hanem a gyermekeik révén még inkább zsarolhatóvá válnak” – figyelmeztetett Bartos Andrea.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Tényleg annyira be vagyunk biztosítva az emberkereskedelem ellen?

gyermek

emberkereskedelem

családbarát

bartos andrea

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Közlekedéspszichológus: itthon stigma lenne a kezdő és az idősebb vezetők kötelező matricája

Közlekedéspszichológus: itthon stigma lenne a kezdő és az idősebb vezetők kötelező matricája

Nagyon kevés választja el a jelzést a stigmától, és ez nem a tapasztalatlan vagy az időskorú közlekedők felelőssége, hanem mindenki másé, aki róluk gondolkodik, ezért ez egy nagyon kritikus kérdés – mondta az InfoRádióban Zerkovitz Dávid. A szakember szerint az eltérő szokások és kultúra miatt nem lehetne egyik napról a másikra bevezetni itthon a japán modellt, ami arra kötelezi a sofőröket, hogy matricával jelezzék, tanulóvezetők vagy az idősebb korosztályba tartoznak.
Kétszáz éves az MTA – kezdődik a Jubileumi Tudományünnep

Kétszáz éves az MTA – kezdődik a Jubileumi Tudományünnep

A Magyar Tudományos Akadémia székházában november 5. és 12. között érdekes ismeretterjesztő kiállításokkal, programokkal és előadásokkal várják az érdeklődőket. Előadást tart többek között Pálosfalvi Tamás történész, Szabó Andrea szociológus, politológus, valamint két szegedi evolúcióbiológus, Pál Csaba és Papp Balázs is.
VIDEÓ
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
Közelebb került-e most Kína Amerikához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.03. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ingyenes készpénzfelvétel: megszólaltak a nyugdíjasok

Ingyenes készpénzfelvétel: megszólaltak a nyugdíjasok

Az Országos Nyugdíjas Parlament örömmel támogatja azt a javaslatot, amelyben a díjtalan készpénzfelvétel szigorú, idejétmúlt és az időseket hátrányosan érintő keretfeltételeit - a mai körülményekhez igazítva - jelentősen enyhítik.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fájdalmas rezsiár-drágulás elé néz Magyarország: fű alatt válunk le az orosz gázról, sokba fog kerülni

Fájdalmas rezsiár-drágulás elé néz Magyarország: fű alatt válunk le az orosz gázról, sokba fog kerülni

Háziállatok, Otthon Start, nyugdíjak és isklai oktatás is a témáink között szerepeltek a Pénzcentrumon a 44. héten.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Man, 32, treated as only suspect in train stabbing as staff member in life-threatening condition, police say

Man, 32, treated as only suspect in train stabbing as staff member in life-threatening condition, police say

British Transport Police say the LNER rail staff "who tried to stop" the attack remains in hospital. Five others have been discharged.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 2. 18:48
Egy önzetlen álomnak vége: elpusztították a budakalászi Manófalvát – képek
2025. november 2. 17:46
Vétlen autósba rohant egy üldözésben résztvevő rendőrautó Budapesten
×
×
×
×