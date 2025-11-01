Ismét itt vannak a mínuszok

Északkeleten megnövekszik, a középső és délkeleti országrészben csökken a felhőzet. Éjszaka a derült tájakon foltokban köd, illetve rétegfelhőzet képződik. Szombaton ezek feloszlását követően túlnyomóan napos időre van kilátás, északkeleten, illetve az Alpokalján, a Fertő környékén lehet több felhő. Csapadék nem valószínű.

A déli szél szombat napközben az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik, másutt mérsékelt marad a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet

a kevésbé felhős tájakon -1, +5, másutt 6, 13 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 17 és 22 fok között, északkeleten pár fokkal 17 fok alatt, délen 22 fok felett várható.