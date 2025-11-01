ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.02
usd:
336.33
bux:
107319.91
2025. november 1. szombat Marianna
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Feathered ice crystals on window, sunrise at background
Nyitókép: Kryssia Campos/Getty Images

Ismét itt vannak a mínuszok

Infostart / MTI

Szombat estig a Kárpát-medencében folytatódik az eseménytelen, őszi idő, de egyre hidegebb lesz.

Északkeleten megnövekszik, a középső és délkeleti országrészben csökken a felhőzet. Éjszaka a derült tájakon foltokban köd, illetve rétegfelhőzet képződik. Szombaton ezek feloszlását követően túlnyomóan napos időre van kilátás, északkeleten, illetve az Alpokalján, a Fertő környékén lehet több felhő. Csapadék nem valószínű.

A déli szél szombat napközben az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik, másutt mérsékelt marad a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet

a kevésbé felhős tájakon -1, +5, másutt 6, 13 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 17 és 22 fok között, északkeleten pár fokkal 17 fok alatt, délen 22 fok felett várható.

Kezdőlap    Belföld    Ismét itt vannak a mínuszok

ősz

hideg idő

időjárás-jelentés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
Közelebb került-e most Kína Amerikához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.03. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az Amazon húzta Amerikát, erős lett az október

Az Amazon húzta Amerikát, erős lett az október

A tegnapi rossz amerikai hangulat nem ragadt át az ázsiai piacokra, a japán részvények vezették az ázsiai emelkedést pénteken, miután a befektetők értékelték Washington és Peking közötti megállapodásokat. A felek egyfajta kereskedelmi megállapodásra jutottak a csütörtöki, Dél-Koreában tartott találkozón, enyhítve ezzel a ritkaföldfémek körüli vitát. Pénteken Európában vegyesek voltak a mozgások, a régiónk piacai inkább emelkedtek. Közben a magyar tőzsdén új csúcsra ment az OTP. Az USA-ban mára megérkezett a fordulat, részben az Apple és az Amazon erős negyedéves jelentésének köszönhetően, de a részvényfelaprózást követően szép pluszban van a Netflix árfolyama is. A kormányzati leállás ellenére összességében erős hónap volt az október a tengerentúlon. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiderült, mi lesz a Epstein-bortányba keveredett András herceg és volt feleségének, Sarah-nak a sorsa

Kiderült, mi lesz a Epstein-bortányba keveredett András herceg és volt feleségének, Sarah-nak a sorsa

András a norfolki Sandringham birtokra költözik, bár a pontos lakhelyét nem hozták nyilvánosságra.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Andrew's move out of Royal Lodge may not happen until new year

Andrew's move out of Royal Lodge may not happen until new year

There are also no plans to formally remove Andrew from the line of succession, the government says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 31. 22:25
Több lépésben vezeti be a 14. havi nyugdíjat a kormány - a nap hírei
2025. október 31. 22:15
Az osztrák vasút tűzveszélyre hivatkozva nem engedte tovább a Fradi-szurkolók vonatát
×
×
×
×