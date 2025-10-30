Nagy Márton elmondta, miért volt nehéz és hosszú a kormányülés

Az egyik legnehezebb és leghosszabb kormányülésnek nevezte a kabinet szerdai megbeszélését Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az Év Felelős Foglalkoztatója 2025 díjátadó ünnepségen, hozzátéve: 2019-től mostanáig Magyarországon növekedtek a reálbérek a legnagyobb mértékben az Európai Unióban.

Mint mondta: amikor azt nézzük, hogy hol csökkent reálbér az elmúlt időszakban, azt kell látni, hogy az ilyen tendenciák nagy része az állami szektorban tapasztalható. A közigazgatásban, a védelemben, az egészségügyben. "Ezért gondolja azt a kormány, hogy célzott béremeléseket alkalmaz, ezért jelentettük be a kormánytisztviselőknél, a kormányhivatalokban a kétszer 15 százalékos emelkedést, önkormányzatoknál ugyanúgy kétszer, idén 15 százalék, jövőre 15 százalék, és lényegében a szociális dolgozóknál és a kulturális dolgozóknál is januárban érkezik a15-15 százalékos béremelkedés."

Nagy Márton hozzátette: a kormány mint munkáltató végzi a dolgát, ahogyan az a költségvetésből kitermelhető. Hangsúlyozta azt is, hogy az inflációt kontroll alatt kell tartani.

"Jelenleg az inflációt 4 százalék közelében tudjuk tartani, egy nagyon erős árrésstop segítségével. Az árrésstopot az élelmiszerek esetén és a háztartási cikkek esetén alkalmaztuk. Ezeket most a kormány meghosszabbította február végéig, tehát november vége helyett ezt február végére toltuk, és 14 új termék esetén új árrésstopot fogunk bevezetni. Ez a 14 új termék élelmiszertermék, főleg zöldségek, gyümölcsök, illetve néhány sajt esetében" - emelte ki a miniszter.

Jelenleg az inflációs hatása az árrésstop intézkedésnek 1,5-1,6 százalékpont, ennyivel csökkenti az inflációt - tette hozzá a miniszter, aki szerint sok termék ára sokkal magasabb lenne enélkül. Nagy Márton elmondta: a kormányülésen hosszan beszélgettek arról, hogy a költségvetés lehetővé teszi-e a 14. havi nyugdíj bevezetését.

"Egyetértettünk abban, hogy meg kell próbálni a 14. havi nyugdíjat bevezetni jövőre. Alapvetően megnézzük, hogy a költségvetés elbírja-e, tehát ez azt jelenti, hogy nem egy lépésben, hanem több lépésben valósulna meg."

Először a 14. nyugdíj egynegyedét kapnák az érintettek, négy lépésben is megvalósulhat a terv, a költségvetés állapotától függően - részletezte Nagy Márton.

Kiemelte: ebből a szempontból is fontos az ukrajnai béke és a gazdasági növekedés visszatérése - mondta a miniszter, aki a friss, 0,6 százalékos harmadik negyedéves GDP adatot beszédében nem kommentálta.