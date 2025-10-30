Betiltotta a zebegényi polgármester a halloweeni tökfaragást, de a szervezők nem hátrálnak meg

Családi tökfaragást hirdettek meg péntek délutánra Zebegény főterére, a polgármester azonban betiltotta az eseményt ezen a helyszínen. Ferenczy Ernő nem adta meg a közterület-használati engedélyt, mert indoklása szerint a tökfaragás súlyosan veszélyezteti a Dunakanyarban található falut.

A polgármester Facebook-bejegyzésben azt írja, a helyi közösség „mindig csendben, méltósággal, hittel éli meg ezeket a napokat” október végén, amikor az emberek temetőbe járnak, rendbe teszik a sírokat, gyertyákat gyújtanak és emlékeznek elhunyt szeretteikre. „Nem akarjuk, és nem is szabad átformálnunk a falut idegen minták szerint. Ez a falu őrzi a hagyományait – és ez így is marad” – fogalmaz Ferenczy Ernő.

A posztból kiderül, hogy a tökfaragást két helyi önkormányzati képviselő szervezte a főtérre, akik a polgármester szerint ezzel „idegen kulturális szokásokat” akarnak behozni Zebegénybe. Tájékoztatása szerint a szervezők sem hivatalos bejelentést, sem engedélykérelmet nem nyújtottak be, ezért megítélése szerint az esemény jogilag szabálytalan, az eljárás pedig szabályellenes. Ferenczy Ernő azt írja,

a „haláltökök látványa, a halál figuráival való játék nemcsak kulturálisan idegen, hanem a gyerekek lelki fejlődését is kedvezőtlenül befolyásolja”.

A polgármester hangsúlyozza: nincs semmi baja a tökfaragással, azt nehezményezi, hogy Halloweenkor akarják megtartani. „A döntésem végleges, és Zebegény mellett szól. Az esemény október 31-én nem tartható meg – sem jogi, sem erkölcsi, sem kulturális alapon” – olvasható a posztban.

„Zebegény értékei nem képezhetnek vita tárgyát mert Zebegény keresztény, hagyománytisztelő közösség, ahol az ünnepeknek helyük és idejük van. Lehet, hogy Budapesten vagy ahhoz közeli, lakosaiban felhígult településeken engedik az idegen szokások terjedését, Zebegényben nem fogjuk” – indokolta döntését a polgármester.

A szervezők a Tiszta lappal Zebegényért Facebook-oldalon közölték: a tökfaragást végül a főtér helyett egy családi ház udvarán tartják meg pénteken. Mint írják, nem akarták megzavarni a halottak napját, nem is aznap van a rendezvényük, szerintük már csak ezért sem lehet szentségtörésről beszélni.

„A polgármester levele szerint az időpont »a gyász és az elmélyülés« napja. Ebben aligha van vita – a halottak napja valóban ez. Csakhogy a mi délutánunk október 31-én lett volna, amikor még világos van, és az emberek csak őszi díszeket készítenek. De nálunk már a nevetés is közrendi kérdés, a faragás pedig erkölcsi kockázat. A levélben az is állt, »önöknek talán még nincs halottjuk a helyi temetőben«, ezért jobb, ha nem is faragnak. (Mert akinek nincs sírja itt, annak töke sincs közterületre való.) Próbáltuk magyarázni, hogy a faluban évekig Tökfesztivál volt – a miénk meg csak egy rövid, családi délután. De most már elég egy tök, hogy szentségtörés gyanúja merüljön fel” – írják a bejegyzésben a szervezők.