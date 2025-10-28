ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.11
usd:
332.83
bux:
106293.74
2025. október 28. kedd Simon, Szimonetta
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
The photo was taken from left side of window of commercial airplane, Fukuoka International Airport (FUK) to Tokyo Haneda International Airport (HND) in the daytime.
Nyitókép: Taro Hama @ e-kamakura/Getty Images

Olyan történt júliusban a magyar légtérben, ami még korábban soha

Infostart

A HungaroControl legfrissebb jelentése szerint 2025 első három negyedévében több mint 7 százalékkal nőtt a légiforgalom Magyarország légterében a tavalyi év azonos időszakához képest. A számottevő forgalombővülés ellenére 80 százalékkal kevesebb késést regisztráltak, mint 2024-ben - jelentette kedden a légiforgalmi irányító.

Ennek köszönhetően a magyar léginavigációs szolgálat Európa egyik legpontosabban teljesítő szolgáltatójává lépett elő - emelte ki a közlemény.

Szeptember 30-ig bezárólag 950 926 járművet navigáltak a társaság légiforgalmi irányítói a hazai légtérben, 7,3 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. A legkiemelkedőbb hónap augusztus volt 137 374 repülőgéppel. Az előrejelzések szerint az éves várható forgalom volumene elérheti az 1,2-1,3 millió légi járművet.

A forgalom 85 százalékát az átrepülő járatok adták, július második felétől szeptember közepéig naponta 4000 fölötti gépmozgást kezeltek a távolkörzeti (ACC) irányítók.

A csúcsnap július 26-a volt, amikor – abszolút rekordnak számító – 4356 repülőgép érintette a hazai légteret.

A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér forgalma is kétszámjegyű növekedést mutatott, itt is megdőlt egy 19 éves csúcs: augusztus 3-án a közelkörzeti irányítók és a toronyban dolgozó szakemberek 476 érkező és induló járat közlekedését segítették.

A legfontosabb eredmény, amit az utasok is érzékelhettek, az a járatkésések drasztikus csökkenése volt. Tavaly az összes kezelt járatra vetített átlagos késés több mint 3 perc volt, idén ez 0,6 percre mérséklődött. A rekordforgalmú augusztusban a tavalyihoz képest tizedannyi késés történt. A késések túlnyomó többségét – több mint 60 százalékát – az időjárási viszontagságok magyarázták, a nyári zivatarok miatt olykor légtérkorlátozásokat kellett bevezetni - tették hozzá.

"A HungaroControl bebizonyította, hogy a rekordforgalom biztonságos kezelése és a késések jelentős mérséklése nem zárja ki egymást, hanem egymást erősítő célként értelmezhetők"

– idézte a közlemény Turi Ferenc vezérigazgatót.

Hozzátette, a HungaroControl jelentősen – csaknem 10 százalékkal – növelte az irányítói létszámot, így a megnövekedett kapacitásnak köszönhetően a tavalyi 6 helyett akár 9 szektor is párhuzamosan tudott üzemeltetni, ami nagyobb mennyiségű járatszám kezelését tette lehetővé. A kapacitásbővítést elsősorban saját képzéssel és külföldi irányítók toborzásával valósította meg a vállalat, de több magyar szakembert is visszacsábított annak köszönhetően, hogy hosszú távú (2029-ig szóló) bérmegállapodást kötött a szakszervezetekkel.

" A szakmai innovációk, technológiai fejlesztések és a munkafolyamatok optimalizálása is hozzájárultak a kapacitás növekedéséhez. A csúcsidőszakban a HungaroMet meteorológusai is segítették a HungaroControl munkáját és hozzájárultak ehhez a sikerhez" – hangsúlyozta a HungaroControl vezérigazgatója.

Kezdőlap    Belföld    Olyan történt júliusban a magyar légtérben, ami még korábban soha

magyarország

hungarocontrol

légiforgalom

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Deák András: nem rengetik meg az orosz költségvetést Donald Trump új szankciói

Deák András: nem rengetik meg az orosz költségvetést Donald Trump új szankciói

Érdemben akkor lehetne nagyobb kellemetlenséget okozni az oroszoknak, ha valamelyik szereplő, termelő plusz olajvolumeneket hozna a piacra, de nem látszanak erre utaló jelek – mondta az InfoRádióban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunkatársa. Arról is beszélt, hogy az uniós büntetőintézkedések közül a földgáz importjának a felfüggesztése lehet a legfájóbb Oroszországnak.
 

Itt az orosz állásfoglalás a budapesti békecsúcsról

Orbán Viktor: ez az orosz-európai konfliktus akár egy háború előszele is lehet

Szakértő a kenyai légikatasztrófáról: a Cessna megbízható gép, csak az adathordozóról derülhet ki, mi történt

Szakértő a kenyai légikatasztrófáról: a Cessna megbízható gép, csak az adathordozóról derülhet ki, mi történt

Kell valamilyen adatrögzítőnek lennie a fedélzeten, így a vizsgálatnak van esélye, hogy kiderítse a baleset okát – mondta el Varga G. Gábor szakértő a kenyai légikatasztrófáról. Nyolc magyar turista halt meg egy kisgép balesetében.
 

Fél órán át keresték a magyarokkal lezuhant kenyai gépet – drámai részletek a tragédiáról

Két magyar kiskorú is van a kenyai légibaleset áldozatai között

Nyolc magyar áldozata van a kenyai repülőszerencsétlenségnek – videó

Tragédiák sorát követte a magyarokkal repülő kenyai kisgép lezuhanása

Orbán Viktor is reagált a kenyai repülőszerencsétlenségre

VIDEÓ
Autó, telefon, ház: Miben nem lesz akkumulátor a jövőben? Kaderják Péter, Inforádió, Aréna
Reptér-fejlesztés: közelebb jön a világ? Lóga Máté és Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.29. szerda, 18:00
Demkó Attila
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Bemutatták a fegyvert, amely egy csapásra véget vethet a drónok aranykorának

Bemutatták a fegyvert, amely egy csapásra véget vethet a drónok aranykorának

Nagy energiájú lézerfegyvert fejleszt a Rheinmetall és az MBDA a német haderőnek, a demonstrációs példánnyal való teszteket sikeresen végrehajtották -  tudósított a Defense News.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Berobbant a játékforradalom Magyarországon: ezek most a slágerek, sok felnőtt van oda értük

Berobbant a játékforradalom Magyarországon: ezek most a slágerek, sok felnőtt van oda értük

A REGIO JÁTÉK legfrissebb, közel 3000 fős felmérése szerint a felnőttek körében látványosan erősödik a játék iránti érdeklődés.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hurricane Melissa hits Jamaica with violent winds as authorities warn of 'catastrophic' flooding

Hurricane Melissa hits Jamaica with violent winds as authorities warn of 'catastrophic' flooding

The US National Hurricane Centre says the category five storm is "extremely dangerous and life-threatening" as it hits the island.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 28. 19:24
Meglepő eredményeket mutat az új gimnáziumi ranglista
2025. október 28. 18:11
Üzentek a lakosságnak a rendőrök, kiemelt figyelmet kérnek
×
×
×
×