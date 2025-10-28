Új információk a szolnoki buszbaleset sérültjeiről

A baleset után 19 felnőttet, és négy gyermeket vittek kórházba a mentők. Közülük egy nyugdíjas súlyos, 21 utas és egy gyalogos pedig könnyebb sérüléseket szenvedett. Györfi Mihály, a város polgármestere a 24.hu-nak nyilatkozott a sérültek állapotával kapcsolatban.

Mint mondta: a két súlyos sérült közül már csak egyikük van jelenleg is kórházban.

Azokat, akiknek kisebb töréseik voltak, vagy könnyebb sérüléseket szenvedtek, ambuláns kezelés keretében látták el.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője a baleset után azt közölte, hogy életmentő beavatkozásra nem volt szükség. Egy idős nő állapota minősült súlyosabbnak, ő fej- és gerinctáji sérüléseket szenvedett, ám ő is eszméleténél volt, amikor kórházba vitték.

Szolnok polgármestere azt mondta a portálnak a baleset után, hogy a sofőr rosszulléte okozhatta a balesetet. Ezt később Lázár János közlekedési miniszter is megerősítette. A közösségi oldalán közzétett bejegyzésében azt írta, hogy

a jelenlegi tudásuk szerint járművezető rosszulléte, pillanatnyi eszméletvesztése vezetett a szolnoki buszbalesethez.

Mári Ilona, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője pedig azt közölte, hogy a Szolnoki Rendőrkapitányság tömegszerencsétlenséget okozó közúti baleset gondatlan okozása miatt, szakértők bevonásával vizsgálja a baleset körülményeit, de gyanúsítottként senkit sem hallgattak ki.