15 méterre a Sióban találtak egy autót, tragédia történt

Vasárnap kora reggel a Tolna vármegyei Sárszentlőrinc és Nagydorog határában lévő Sióban, a parttól körülbelül tizenöt méterre, egy személygépkocsit találtak tetejére borulva.

A balesethez a paksi hivatásos és a nagydorogi önkéntes tűzoltók, valamint egy Mohácsról érkező hivatásos egység vonult ki. A tűzoltók a jármű átvizsgálását követően egy embert emeltek ki a kocsiból. A helyszínre mentőszolgálat is érkezett. A szerencsétlenség pontos okai egyelőre ismeretlenek - írja a katasztrófavédelem és a tolnamegyeihirek.hu.

Óbudán, a Slachta Margit rakpartnál egy gépkocsi hajtott a Dunába, ahol félig elmerült. A gépkocsi két utasa saját erejéből, sérülések nélkül el tudta hagyni a járművet.

A fővárosi hivatásos tűzoltók biztosították a helyszínt, majd csörlővel vontatták ki a bajba került autót. A gépkocsi partoldalról történő teljes kiemeléséhez darura volt szükség.

Fotónk illusztráció.