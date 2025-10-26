ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 26. vasárnap Dömötör
A Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) új személyszállító hajóinak egyikét vontatják a Sió-csatornán Sióagárdnál 2023. június 24-én. A csatorna a Balaton szükséges mértékű vízeresztésével vált hajózhatóvá. A hajók június 21-én délelőtt indultak útnak a komáromi hajógyárból a Dunán. A Sió torkolatáig 272 kilométert tettek meg, majd a Sió-csatornán 121 kilométert megtéve érik el a Balatont.
Nyitókép: Kiss Dániel

15 méterre a Sióban találtak egy autót, tragédia történt

Infostart

Két, egymástól független közlekedési baleset történt vasárnap, amelyek során gépkocsik hajtottak vízbe, Tolna vármegyében és Budapest III. kerületében is.

Vasárnap kora reggel a Tolna vármegyei Sárszentlőrinc és Nagydorog határában lévő Sióban, a parttól körülbelül tizenöt méterre, egy személygépkocsit találtak tetejére borulva.

A balesethez a paksi hivatásos és a nagydorogi önkéntes tűzoltók, valamint egy Mohácsról érkező hivatásos egység vonult ki. A tűzoltók a jármű átvizsgálását követően egy embert emeltek ki a kocsiból. A helyszínre mentőszolgálat is érkezett. A szerencsétlenség pontos okai egyelőre ismeretlenek - írja a katasztrófavédelem és a tolnamegyeihirek.hu.

Óbudán, a Slachta Margit rakpartnál egy gépkocsi hajtott a Dunába, ahol félig elmerült. A gépkocsi két utasa saját erejéből, sérülések nélkül el tudta hagyni a járművet.

A fővárosi hivatásos tűzoltók biztosították a helyszínt, majd csörlővel vontatták ki a bajba került autót. A gépkocsi partoldalról történő teljes kiemeléséhez darura volt szükség.

Fotónk illusztráció.

