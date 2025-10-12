ARÉNA - PODCASTOK
Gyermeksürgősségi baleseti betegszoba a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház újonnan átadott gyermeksürgősségi részlegében 2018. december 4-én.
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

Változik a látogatási rend egy közismert vidéki kórházban

Infostart

2025. október 13-tól a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház egységesített látogatási rendet vezet be az intézmény egész területén, a Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály (KAITO) kivételével.

A Petz-kórház közleménye szerint az általános látogatási idő a következőképpen módosul. Általános látogatási idő: 14.30 – 16.30 óra között.

A betegek állapotáról a kezelőorvostól 16 óráig lehet tájékoztatást kérni - írja a kisalfold.hu.

A Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztályra vonatkozó látogatási rend nem változik, és továbbra is két időintervallum áll az emberek rendelkezésére a betegek látogatására:

  • 13.30 – 14.30
  • 18.30 – 20.00

A kórház a hozzátartozókat és a látogatókat az új időpontok betartására kéri, ezzel is hozzájárulva a betegek nyugodt gyógyulásához.

