Változik a látogatási rend egy közismert vidéki kórházban

A Petz-kórház közleménye szerint az általános látogatási idő a következőképpen módosul. Általános látogatási idő: 14.30 – 16.30 óra között.

A betegek állapotáról a kezelőorvostól 16 óráig lehet tájékoztatást kérni - írja a kisalfold.hu.

A Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztályra vonatkozó látogatási rend nem változik, és továbbra is két időintervallum áll az emberek rendelkezésére a betegek látogatására:

13.30 – 14.30

18.30 – 20.00

A kórház a hozzátartozókat és a látogatókat az új időpontok betartására kéri, ezzel is hozzájárulva a betegek nyugodt gyógyulásához.