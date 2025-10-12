ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 12. vasárnap
Nyitókép: Unsplash

Éghajlatkutató: lépni kell a Balaton ügyében

Infostart / InfoRádió - Exterde Tibor

A csapadék mennyisége nem fog változni, csak az évszakonkénti eloszlása lesz más, ezért ezt a téli plusz csapadékot kell a Balatonba vezetni és ott megtartani – mondta az InfoRádióban Kovács Erik, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója.

Már hetven centiméter alá süllyedt a Balaton vízszintje, és a part menti területeken különösen látványos az apadás, de nem példa nélküli a jelenlegi vízállás.

„A Balaton vízszintingadozása mindig is hektikus volt. Sőt ha visszanézzük a hiteles feljegyzéseket a 17-18. századig, akkor azt látjuk, hogy már akkor is voltak ilyen alacsony vízállások. A rekord alacsony vízszint pedig 2003 októberében volt, amikor a mostaninál körülbelül 40 centivel alacsonyabb volt a Balaton. Ez

a minimum rekord 23 centiméter volt”

– magyarázta Kovács Erik. Mint mondta, fel kell készülni arra, hogy egyszer tartósan nagyon magas, majd utána egy-két évig az átlagnál alacsonyabb lesz a tó vízszintje, miközben a mostanihoz hasonló, extrémebb esetek is elfordulnak.

A Klímapolitikai Intézet vezető kutatója szerint a Balaton vízállásának ilyen szélsőséges ingadozását jórészt az éghajlatváltozás okozza. Ezen belül is a csapadék mennyiségének hektikussága a fő ok, bár ilyen már a múltban is előfordult.

A felvetésre, hogy vajon lehet-e ezeket a változásokat előre jelezni, Kovács Erik azt hangsúlyozta, hogy a becslések egyre pontosabbak, mivel már rendelkezésre állnak olyan előrejelző modellek, amelyek néhány hónapra vagy akár egy évre is szólnak. De újabban a matematikai modellekre „ráeresztették” a mesterséges intelligenciát, és így évtizedekre tudnak előrejelzést készíteni a kutatók. „Ezek azt mutatják, hogy a jövőben a hőmérséklet emelkedése tovább folytatódik. Sőt, a mesterséges intelligencia kicsivel sötétebb jövőt jósol, mint az általános cirkulációs modellek, amit eddig használtunk” – mondta a klímakutató.

Viszont a csapadék mennyisége nem fog változni, csak az évszakonkénti eloszlása lesz más, vagyis a következő évtizedekben a nyarak egyre forróbbak lesznek, miközben a tavaszi-nyári, illetve kora őszi időszakban várható kevesebb csapadék. Ellenben télen jóval több fog hullani, ezért összességében nem igaz, hogy a Kárpát-medencében kevesebb csapadékra kell számítanunk – hívta fel a figyelmet a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója.

„A jövőben tehát azt kell megoldani, hogy ezt a téli plusz csapadékot valahogyan a Balatonba vezessük, illetve ott is tartsuk” – jelentette ki Kovács Erik.

