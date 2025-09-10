Medián-felmérés: nő azok aránya, akik szerint jó irányba mennek a dolgok Magyarországon

A hvg.hu által részletesen és táblázatokkal bemutatott felmérés érdekessége, hogy a kormányváltást akarók aránya 62 százalékról 60-ra mérséklődött, hasonló módon két százalékponttal nőtt a Fidesz támogatottsága a teljes népesség körében, és a győzelmére is kicsivel többen fogadnak, mint még három hónappal ezelőtt.

Továbbra is jelentős többségben vannak a változásra vágyók, és szűk előnnyel, de továbbra is vezetnek a Tisza választási diadalát valószínűsítők.

Magyar Péterék számára figyelmeztető jel, hogy a teljes népességben három százalékpontos csökkentést mért a Medián a Tisza Párta vonatkozóan.

A demográfiai bontás azt mutatja, hogy a kormánypárt júniushoz képest a községekben és kisebb városokban, valamint a legfeljebb 8 általánost végzettek körében tudott erősödni.

A számok nyelvén:

a teljes lakosságban a Tisza Párt 37:30-ra vezet a Fidesz előtt

a Medián szerint.

Fontos változás még, hogy a választani tudó biztos szavazók között az 5 százalékos parlamenti küszöb alá esett a Mi Hazánk, a Kutya Párt továbbra is 3 százalékon áll, a Dobrev Klára által egyedül vezetett DK pedig 2 százalékosra gyengült. Ez jelenleg kétpárti parlamentet vetít előre.

Fotónk illusztráció.