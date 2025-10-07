Rétvári Bence: Magyarország 106 milliárd forintnyi segítséget nyújtott az ukránoknak

Az államtitkár úgy fogalmazott: Magyarország az elmúlt két és fél évben történetének legnagyobb humanitárius segítségnyújtó akcióját hajtotta végre, hiszen az állam csaknem másfél millió, a háború elől Magyarországra menekülő embernek segített, több mint 250 000 ideiglenes tartózkodási engedélyt adott ki. A segítségpontokon mintegy 675 ezer embernek nyújtottak segítséget, az ukrán embereket a határon innen és túl segítő karitatív szervezetek részére pedig 4 és fél milliárd forintnyi támogatást nyújtottak.

Mindezeken túl a magyar állam ingyenes utazási lehetőséget is biztosított a menekültek számára, ezzel több mint egymillió alkalommal éltek is a rászorulók. Továbbá egészségügyi ellátást is igénybe vehettek az ukrán menekültek, az oktatási rendszerben pedig mintegy 5500 ukrán gyermek tanul 1630 iskolában országszerte, hiszen a kormányzat igyekszik mindenhol a helyben tanulás lehetőségét biztosítani mindenkinek. Az iskolai szünetekben a gyerekek az Erzsébet-táborokban vagy a Rákóczi Szövetség táboraiban is részt vehettek, a felsőoktatásban pedig ezer ukrán diáknak nyújtanak támogatást ösztöndíj formájában.

Kiemelte: Magyarország eddig minden humanitárius segítséget igyekezett megadni, akár erején felül is. "Ami emberi kötelezettségünk, azt megtettük az elmúlt években, és meg fogjuk tenni mindaddig, amíg erre szükség van. Ezért is fájdalmas számunkra, és érezzük igazságtalannak, amikor az ukrán politikai vezetés Magyarországot támadja" - hangoztatta.

Hozzátette: Magyarország fegyvereket nem küld, a háborúhoz anyagi eszközökkel nem járul hozzá, és nem fog a jövőben sem. "Ez a mi szilárd meggyőződésünk, amihez tartani fogjuk magunkat. Azt szeretnénk, ha a háború minél hamarabb lezárulna, Magyarország nemzetközi döntései is mind ebben az irányba mutatnak és a háború gyors lezárását segítik elő" - emelte ki.

Grexa Liliána ukrán nemzetiségi parlamenti szószóló a tájékoztató helyszínéül szolgáló iskoláról elmondta, hogy az intézmény azért kapta Tarasz Sevcsenko, az egyik leghíresebb ukrán költő nevét, mert reményeik szerint az iskola a magyarországi ukrán nemzetiség fejlődés egyik alapköve lesz. Hozzáfűzte, hogy az ukrán közösség régóta várt arra, hogy legyen egy olyan iskolája, amely majd gimnáziummá nőheti ki magát. Elmondta, hogy az intézményben a tárgyak felét magyarul, a másik felét pedig ukránul tanulják a gyerekek. A főváros VI. kerületében lévő tanintézményen kívül Budapest szerte több helyen, valamint Nyíregyházán és Miskolcon is működik ukrán-magyar nemzetiségi iskola.

"Az ukrán nép és a Magyarországon élő ukrán nemzetiség is igazságos és tartós békét szeretne Ukrajnánk" - hangoztatta, és megköszönte Magyarország támogatását az ukrán menekültek befogadása és itt élő ukrán nemzetiségű közösség folyamatos támogatása miatt.

A köszönetnyilvánításhoz Szarvas Andriana, az országos Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese is csatlakozott. Szanyi Anna, a Taraz Sevcsenko iskola igazgatóhelyettese az oktatási intézménybe járó gyerekek szülei nevében köszönte meg, hogy a gyerekek számára a magyar állam biztosította azt a lehetőséget, hogy biztonságban, a hazájukat nem feledve tanulhatnak ukránul és magyarul egyaránt.