2025. október 7. kedd
kutya mancs tappancs
Nyitókép: Pixabay

Borzalom Pécelen, emberekre és autókra támadtak a falkába verődött kutyák – fotók

Infostart

Mintegy 15-16 kutyát dobtak ki Pécel és Maglód határában. A két település között a kutyák falkába verődtek és zavarodottságukban, félelmükben agresszívvá, támadóvá váltak. Több állatot ki kellett lőni.

Súlyos állatkínzási ügy rázta meg a Pest vármegyei Pécel és Maglód térségét – vette észre az Index a a Tetovált Állatmentők összefoglalóját. A leírtak szerint szombat este 15-16 kutyát dobtak ki a két település határában. Az állatok falkába verődve pánikszerűen viselkedtek, emberekre és autókra is támadtak, egy személy súlyosan megsérült.

A helyszínre először az állatmentők érkeztek, akik próbálták a szétvált ebeket befogni, de elsőre kevés sikerrel. A rendőrség a személyi sérülés miatt érkezett a helyszínre és megkezdte az intézkedést, először ők is az állatok befogására törekedtek. Aztán

a helyzet súlyossága és az emberélet védelme érdekében a szervek egyeztettek a vadásztársasággal, valamint a helyi jegyzővel, és utóbbi engedélye alapján 6 agresszív kutyát altatólövedékkel kilőttek.

Ezek a kutyák mind chip nélküli szukák voltak, vemhesek. A többi kutya szétszaladt a területen.

Az állatvédők beszámolója szerint a helyszínen a kutyák nem hogy nem voltak megközelíthetőek, munkatársaik konkrétan nem tudtak kiszállni az autóból, mert az állatok rögtön támadtak. Az egyik, kocsijából kiszálló civil állatmentő annak köszönheti, hogy nem lett nagy baj, hogy a rendőr bekapcsolta a szirénát és odahajtott, hogy elkergesse a nagyjából 10 kutyát, amelyik azonnal nekiesett a kiszálló állatmentőnek.

Jelenleg is tart még a kutyák befogása, éjszaka is próbálták őket elfogni, a kihelyezett csapdákba beterelni. Az állatmentők várják azok segítségét, akik el tudnák helyezni, be tudnák fogadni az ebeket.

Belföld

rendőrség

kutyatámadás

kóbor kutya

állatvédők

