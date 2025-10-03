ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.33
usd:
330.68
bux:
100462.96
2025. október 3. péntek Helga
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Fotó: Infostart

Több tízezer lakásban lehet gond a vízórával Budapesten

Infostart / MTI

Még több mint 47 ezer lakásban várnak cserére az idén lejáró hitelességű lakás-mellékvízmérők – közölte a Fővárosi Vízművek. Az év végén hosszabb várakozásra kell számítani, de ha valaki nem cserél időben, jövőre nem kap számlát.

A mellékmérők a felhasználók tulajdonában vannak, így azok cseréjéről a tulajdonosoknak kell gondoskodniuk – közölte a Fővárosi Vízművek.

A cserét érdemes minél hamarabb kezdeményezni, ugyanis a megrendelések száma az év végére rendszerint jelentősen megnő, emiatt pedig hosszabb várakozási időre kell számítani – jelezte a vízművek.

Figyelmeztettek arra is, hogy a hitelességi idő lejárata után – ami az idén lejáró mérők esetén 2025. december 31. – a szolgáltató nem állíthat ki számlát az adott mérőn mért mennyiség alapján.

A csere a legegyszerűbben és leggyorsabban a Fővárosi Vízművek munkatársainak, illetve a társaság szerződött partnereinek segítségével intézhető el.

Minden további információ elérhető a Fővárosi Vízművek honlapján.

Kezdőlap    Belföld    Több tízezer lakásban lehet gond a vízórával Budapesten

ivóvíz

fővárosi vízművek

vízóra

csapvíz

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Friedrich Merz az újraegyesítés ünnepén: ha Európa sikeres, Németország is sikeres lesz

Friedrich Merz az újraegyesítés ünnepén: ha Európa sikeres, Németország is sikeres lesz

Ha nem is ünnepi előzmények után, de az ünnephez méltó körülmények között emlékezett meg Németország az újraegyesítést. Három és fél évtized telt el az egykori NDK és NSZK 1990. október 3-i egyesülése óta, és ez a nap a német egység napjaként (Tag der Deutschen Einheit) került be a német történelemkönyvekbe.
 

Prőhle Gergely: még 35 év után is látszik a különbség az egykori két német állam között

Az újraegyesítés 35. évfordulóját ünnepli Németország, de a lakosság hangulata nem éppen ünnepi

VIDEÓ
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Ukrajna: Trump Putyinról beszél, de Kínára gondol? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.03. péntek, 18:00
Katona Csaba
történész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Sorra bukkannak fel a titokzatos bázisok a kulcsfontosságú útvonalnál: egy új katonai hatalom van felemelkedőben

Sorra bukkannak fel a titokzatos bázisok a kulcsfontosságú útvonalnál: egy új katonai hatalom van felemelkedőben

Az Egyesült Arab Emírségek jelentősen bővítette katonai és hírszerzési bázisainak hálózatát a Vörös-tenger és az Ádeni-öböl térségében, ami a világ egyik legforgalmasabb hajózási útvonalának ellenőrzését teszi lehetővé számára - tudósított a Middle East Eye.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hallottál a Murcifesztiválról? Most múlik pontosan: 3 nap jókedv, bor és tánc vár a Balatonnál

Hallottál a Murcifesztiválról? Most múlik pontosan: 3 nap jókedv, bor és tánc vár a Balatonnál

Ha október első hétvégéjén a Balatonnál jársz, ne hagyd ki Ábrahámhegyet: mától vasárnapig (október 3-5.) tartják a Murcifesztivált!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Deputy PM Lammy heckled at vigil for Manchester synagogue attack victims

Deputy PM Lammy heckled at vigil for Manchester synagogue attack victims

Lammy, who is also justice secretary, was met with shouts of "shame on you" as he spoke at the event.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 3. 17:03
Felhívás érkezett Európa legyőzésére – bárki csatlakozhat az akcióhoz
2025. október 3. 16:27
Meghalt a legendás újságíró
×
×
×
×