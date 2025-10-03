Több tízezer lakásban lehet gond a vízórával Budapesten

A mellékmérők a felhasználók tulajdonában vannak, így azok cseréjéről a tulajdonosoknak kell gondoskodniuk – közölte a Fővárosi Vízművek.

A cserét érdemes minél hamarabb kezdeményezni, ugyanis a megrendelések száma az év végére rendszerint jelentősen megnő, emiatt pedig hosszabb várakozási időre kell számítani – jelezte a vízművek.

Figyelmeztettek arra is, hogy a hitelességi idő lejárata után – ami az idén lejáró mérők esetén 2025. december 31. – a szolgáltató nem állíthat ki számlát az adott mérőn mért mennyiség alapján.

A csere a legegyszerűbben és leggyorsabban a Fővárosi Vízművek munkatársainak, illetve a társaság szerződött partnereinek segítségével intézhető el.

Minden további információ elérhető a Fővárosi Vízművek honlapján.