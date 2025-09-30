Rekordot döntött az érdeklődés az MCC Egyetemi Programja iránt

Az MCC Egyetemi Programja a Kárpát-medence hét városában elérhető (Budapest, Debrecen, Győr, Miskolc, Pécs, Szeged és Kolozsvár), de a jelentkezők az ország minden pontjáról és a határon túlról is érkeztek. A képzés és nevelési program továbbra is kiscsoportos, személyes mentoráción alapul, amely egyedülálló lehetőséget biztosít a résztvevők fejlődéséhez. Az idei túljelentkezés több mint háromszoros volt, ami 60 százalékkal múlja felül a 2024-es – eddigi rekordot jelentő – jelentkezési adatokat.

Az MCC közleménye szerint a legtöbben Budapestre és Kolozsvárra adták be jelentkezésüket: a fővárosba száz fővel többen pályáztak, mint tavaly. A vidéki helyszínek közül Miskolc és Debrecen bizonyult a legnépszerűbbnek, ahol 200 százalékos túljelentkezést regisztrált az intézmény.

Az Egyetemi Program az MCC képzéseinek zászlóshajója, amely a felsőoktatásban tanuló elsőéveseknek meghirdetett egyéves Juniorképzésből, valamint a másod- és harmadéveseknek szóló, kétéves iskolarendszeri képzésből áll. Az MCC a hagyományos felsőoktatást kiegészítő, tutoriális, azon belül is személyre szabott, interdiszciplináris képzést kínál, amely hiánypótló Magyarországon, sőt egész Európában is.

Az MCC többi képzési programja is egyre népszerűbb a fiatalok körében

A Középiskolás Program esetében idén minden eddiginél nagyobb volt az érdeklődés: a jelentkezők száma több száz fővel emelkedett a tavalyihoz képest, így közel 2000 diák pályázott a Kárpát-medence különböző pontjáról. Emellett hasonlóan népszerű az általános iskola felső tagozatosait megszólító Fiatal Tehetség Program is.

A Vitaakadémia képzésére jelenleg is várják a jelentkezőket, az ősz folyamán pedig ismét megnyílik a pályázati lehetőség a Középiskolás Programra, jövő év elején pedig az Egyetemi Program iskolarendszeri képzésére.