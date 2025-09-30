ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.44
usd:
332.31
bux:
98871.38
2025. szeptember 30. kedd Jeromos
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: mcc.hu

Rekordot döntött az érdeklődés az MCC Egyetemi Programja iránt

Infostart

Minden eddiginél többen jelentkeztek a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Egyetemi Programjába, Közép-Európa legjelentősebb tehetséggondozó intézménye már több mint 8000 diáknak nyújt térítésmentes képzési lehetőségeket.

Az MCC Egyetemi Programja a Kárpát-medence hét városában elérhető (Budapest, Debrecen, Győr, Miskolc, Pécs, Szeged és Kolozsvár), de a jelentkezők az ország minden pontjáról és a határon túlról is érkeztek. A képzés és nevelési program továbbra is kiscsoportos, személyes mentoráción alapul, amely egyedülálló lehetőséget biztosít a résztvevők fejlődéséhez. Az idei túljelentkezés több mint háromszoros volt, ami 60 százalékkal múlja felül a 2024-es – eddigi rekordot jelentő – jelentkezési adatokat.

Az MCC közleménye szerint a legtöbben Budapestre és Kolozsvárra adták be jelentkezésüket: a fővárosba száz fővel többen pályáztak, mint tavaly. A vidéki helyszínek közül Miskolc és Debrecen bizonyult a legnépszerűbbnek, ahol 200 százalékos túljelentkezést regisztrált az intézmény.

Az Egyetemi Program az MCC képzéseinek zászlóshajója, amely a felsőoktatásban tanuló elsőéveseknek meghirdetett egyéves Juniorképzésből, valamint a másod- és harmadéveseknek szóló, kétéves iskolarendszeri képzésből áll. Az MCC a hagyományos felsőoktatást kiegészítő, tutoriális, azon belül is személyre szabott, interdiszciplináris képzést kínál, amely hiánypótló Magyarországon, sőt egész Európában is.

Az MCC többi képzési programja is egyre népszerűbb a fiatalok körében

A Középiskolás Program esetében idén minden eddiginél nagyobb volt az érdeklődés: a jelentkezők száma több száz fővel emelkedett a tavalyihoz képest, így közel 2000 diák pályázott a Kárpát-medence különböző pontjáról. Emellett hasonlóan népszerű az általános iskola felső tagozatosait megszólító Fiatal Tehetség Program is.

A Vitaakadémia képzésére jelenleg is várják a jelentkezőket, az ősz folyamán pedig ismét megnyílik a pályázati lehetőség a Középiskolás Programra, jövő év elején pedig az Egyetemi Program iskolarendszeri képzésére.

Kezdőlap    Belföld    Rekordot döntött az érdeklődés az MCC Egyetemi Programja iránt

oktatás

program

egyetem

mentorálás

mcc

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Lízingszövetség: a tendencia negatív, csak a céges vásárlások húzzák a hazai autópiacot

Lízingszövetség: a tendencia negatív, csak a céges vásárlások húzzák a hazai autópiacot

Alapvetően a céges vásárlások húzzák a hazai új autópiacot, a vállalatok által lebonyolított beszerzések a piac 70-80 százalékát teszik ki – mondta az InfoRádióban a Magyar Lízingszövetség elnöke.
 

Bazsó Gábor elmondja: Elon Musk a közjó megszállottja vagy hataloméhes szélhámos?

Bazsó Gábor Karotta: az elektromos átállás elkerülhetetlen, csak az időpont kérdéses – de Európa csak toporog

Az édesanyák számára szerdán kezdődik az új korszak, már benyújthatják a nyilatkozatot

Az édesanyák számára szerdán kezdődik az új korszak, már benyújthatják a nyilatkozatot

Szerdától benyújtható az adóelőleg-nyilatkozat a három gyermeket nevelő anyák szja-mentességére, nekik október 1-től nem kell személyi jövedelemadót fizetniük.
 

Jogvesztő NAV-határidő jár le, már csak néhány óra maradt az érintetteknek

Szerdától árcsökkentést kapnak Budapesten a bérletesek

Előre nem tervezett kiadások miatt dönthetett több milliárd forint átcsoportosításáról a kormány

VIDEÓ
Szájkarate és dróntámadás: mi dönti el a háborút? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.30. kedd, 18:00
Kövér László
az Országgyűlés elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Háborús szükségállapot: Donald Trump bármelyik pillanatban katonai támadást indíthat?

Háborús szükségállapot: Donald Trump bármelyik pillanatban katonai támadást indíthat?

Nicolás Maduro venezuelai elnök rendeletben helyezte kilátásba szükségállapot kihirdetését és biztosított magának további biztonságpolitikai jogköröket arra az esetre, ha az Egyesült Államok hadereje megtámadná országát - jelentette be hétfőn Delcy Rodríguez alelnök. Az intézkedés egyértelműen jelzi a két ország közötti feszültség fokozódását, miután Maduro azzal vádolta a Trump-adminisztrációt, hogy puccsot tervez ellene - számol be a Reuters.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Már magyar gyerekek is elkapták a Nyugat-nílusi lázat: ilyen tünetekkel kerülnek kórházba a betegek

Már magyar gyerekek is elkapták a Nyugat-nílusi lázat: ilyen tünetekkel kerülnek kórházba a betegek

A betegek 58%-a a 60 éves vagy annál idősebb korcsoportba tartozik. Valamennyi beteg idegrendszeri tünetekkel kórházba került.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hamas 'reviewing' Gaza peace plan after Trump warns group to accept terms

Hamas 'reviewing' Gaza peace plan after Trump warns group to accept terms

President Trump said if Hamas didn't accept the 20-point plan, he would back give Israel "full backing to do what you would have to do".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 30. 10:42
Aggasztó szintű a magyar felső tagozatosok nyelvtanulása európai összehasonlításban
2025. szeptember 30. 08:32
Praktikus árcsökkentést kapnak Budapesten a bérletesek, másoknak viszont drágul egy jegytípus
×
×
×
×