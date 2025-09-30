ARÉNA
2025. szeptember 30. kedd
Nyitókép: Pixabay

Nagyon jó hírt kaptak a horgászok a Balatonnál

Infostart / MTI

Hétfőn elkezdődött az őszi lehalászás a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. (BHN) halastavaiban, a fogott háromnyaras pontyokat több helyszínen engedik a Balatonba. Várhatóan a hét minden munkanapján lesznek haltelepítések – derül ki a társaság közleményéből.

Mint írják, az őszies időjárás, a lehűlés meghozta a halak kapókedvét, amelynek az árvaszúnyog rajzások lecsengése is nagy mértékben kedvez. A haltelepítések tovább fokozzák a fogási esélyeket, de nemcsak a frissen telepített halak miatt, hanem mert az új jövevények megmozgatják a már tóban élő állományt is – jegyzik meg.

A BHN a haltelepítéseket decemberig folyamatosan végzi, amíg teljesíti a 300 ezer kilogrammos pontytelepítési kötelezettségét. Idén ebből csaknem 50 ezer kilogrammot már betelepítettek. A fennmaradó mennyiséget fogható méretű pontyokkal kívánják teljesíteni.

A www.balatonihal.hu oldal haltelepítési híreiben rendszeresen írnak a nyilvános telepítések várható idejéről, helyszínéről és időpontjáról, valamint a lezajlott munkáról.

A közlemény kitér arra is, hogy az alacsony vízállás miatt elsősorban a kikötők belső oldalaira tudnak majd telepíteni, de ez a körülmény is kedvező a horgászoknak, hiszen az így vízbe engedett halak tovább a közelben maradnak.

A pontyon kívül idén is terveznek legalább 6 ezer kilogramm egy- és kétnyaras süllőt, továbbá compót és balint is telepíteni a Balatonba – a halgazdálkodási társaság tájékoztatása szerint.

