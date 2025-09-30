ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.2
usd:
332.46
bux:
98861.42
2025. szeptember 30. kedd Jeromos
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Wikipedia/Yevgeny Lebedev - https://russianplanes.net/id216090

Íme a teóriák: 50 éve nem oldódik meg a rejtély a Malév-gép katasztrófája körül

Infostart / MTI

Ötven éve, 1975. szeptember 30-án, közvetlenül a bejrúti leszállás előtt a Földközi-tengerbe zuhant a Malév Tu-154-es repülőgépe, a szerencsétlenséget – melynek oka azóta is ismeretlen – senki nem élte túl.

A Malév menetrendszerű Budapest–Bejrút 240-es járata helyi idő szerint 1975. szeptember 30-án éjjel 3 óra 44 perckor (magyar idő szerint 1 óra 44 perckor), nyolc perccel a repülőtérre tervezett érkezés előtt zuhant a Földközi tengerbe. A gépen tartózkodó ötven utas és a tízfőnyi magyar személyzet életét vesztette.

A katasztrófa okát azóta sem lehet tudni.

Íme egy sor nagyon gyanús körülmény, ami miatt szinte biztosnak tekintik, hogy nem baleset történt:

  • A három sugárhajtóműves TU-154-es repülőgépet alig egy évvel a baleset előtt gyártották
  • A 42 éves kapitány, Pintér János addig már több mint 1400 órát töltött a levegőben ilyen géppel.
  • A Malév jegyirodái két héttel a tervezett indulást megelőzően azt közölték, minden jegy elfogyott, a 161 férőhelyes gépen alig ötvenen tartózkodtak.
  • A bejrúti járatnak menetrend szerint szeptember 29-én 16:50-kor kellett volna indulnia, de csak 23:10-kor emelkedett a levegőbe, a felszállási engedély kiadását több alkalommal indoklás nélkül, „felső utasításra” halasztották el.
  • Több mint harminc libanoni útlevéllel rendelkező palesztin férfi szerepelt az utaslistán egy magyar, egy szaúd-arábiai, egy egyiptomi, egy angolai, hat francia (közülük négy apáca), öt brit (köztük egy háromtagú család) és két finn állampolgár mellett.

A katasztrófa idején a bejrúti repülőtér berendezései csak korlátozottan működtek, a helyi légiirányítókkal nehezen lehetett kapcsolatba lépni. Ez még nem volt különösebben meglepő, ugyanis az 1975 áprilisában kitört libanoni polgárháborúban a stratégiai fontosságú bejrúti nemzetközi repülőtér környékén szinte állandó jelleggel fegyveres összecsapások folytak.

A helyzet miatt a legtöbb légitársaság felfüggesztette Libanonba tartó járatait, a nemzetközi forgalom gyakorlatilag megszűnt, a légikikötőt a helyi légitársaságok mellett csak a Malév és a keletnémet légitársaság használta.

A Malév járata a ciprusi légtér elhagyása után felvette a kapcsolatot a bejrúti légiirányítással, de nem sokkal később eltűnt a radarokról. A Reuters brit hírügynökség másnapi jelentése szerint

„a part menti szállodák vendégei elmondták, hogy 3 óra 45 perc körül nagy robbanást hallottak és ezt követően azt látták, hogy egy tűzlabda a tengerbe vágódik”,

a térségben tartózkodó brit Lockheed C 130 Hercules gép személyzete pedig "fényes villanást és roncsdarabokat észlelt a tenger felett".

Hogy pontosan mi történt, az a mai napig rejtély.

A roncsokat és a fekete dobozt annak ellenére sem keresték, hogy a brit haditengerészet felajánlotta a segítségét, azok minden bizonnyal továbbra is a tenger fenekén hevernek.

Az áldozatok közül 37 holttestét emelték ki, akiket egy helyi, azóta megszűnt temetőben temettek el. A leszállás előtti rádióforgalom adatai szerint a gép egy várakozókör megtétele után a landoláshoz készülődve siklópályán volt, amikor kormányozhatatlanná vált, de a robbanás nem a levegőben, hanem a tengerbe csapódáskor következett be. A világ hírügynökségei néhány órával a történtek után, azaz magyar idő szerint hajnalban már hírt adtak a balesetről, itthon azonban csak másnap jelent meg egy rövid MTI-közlemény.

A magyar kormány a közel-keleti háborús viszonyokra hivatkozva nem kezdeményezte a tragédia okainak alapos feltárását. Létrejött ugyan egy libanoni vezetésű nemzetközi bizottság három libanoni, öt magyar, két szovjet és két brit taggal, de munkájukról kevés részlet látott napvilágot, szűkszavú és sok kérdést nyitva hagyó jelentésük szerint a tragédia ismeretlen okból következett be.

Meggyőző magyarázat híján arról, hogy mi történhetett, több teória is kering.

Nem zárható ki, hogy véletlen robbanás történt, vagy a gép egyszerűen meghibásodott - a Tu-154-es nem a megbízhatóságáról volt híres, igaz a balesetek nagyobb részét emberi mulasztások okozták, és a Malév gépei közül csak ez az egy szenvedett katasztrófát.

Más feltételezések szerint azonban a gép merénylet áldozata lett, egy rakétával lőtték le.

Teóriák arra az esetre, ha a gépet lelőtték: miért lehetett célpont?

  • Egy teória szerint azért, mert illegálisan szállított fegyvert a polgárháborús Libanonba, ugyanis állítólag az utastér egy részét leplombált ládák foglalták el
  • Az is lehet, hogy a célpont az a magas rangú palesztin delegáció volt, amely egy nappal korábban megnyitotta a Palesztin Felszabadítási Szervezet (PFSZ) budapesti irodáját – de ők nem ezzel a járattal utaztak haza: a jegyeket megváltották, de nem szálltak fel a fedélzetre.
  • Akad olyan feltételezés is, hogy a gépen utazó palesztinok a titokban Magyarországon kapott katonai kiképzés után tértek haza.
  • Felszállás előtt a gépet a Ferihegyi repülőtér egy félreeső részén várakoztatták, ahol egy rövid időre a fények is kihunytak, akadnak, akik szerint ekkor rakodták fel a fegyvereket, vagy keltették azt a látszatot, hogy az utaslistán nem szereplő PFSZ-csúcsvezetők ekkor szálltak fel.

Több elmélet kering arról is, hogy ha tényleg merénylet történt, kik álltak a háttérben: az izraeliek, a szovjetek, az amerikaiak vagy rivális arab terrorszervezetek.

A tragédia ügyében 2003-ban hivatalos vizsgálat indult, de a Nemzetbiztonsági Hivatal jelentését szigorúan titkosnak minősítették. 2009-ben a magyar kormány fejenként négymillió forintos kegyeleti támogatást ajánlott fel a magyar áldozatok hozzátartozóinak. A katasztrófa után a budapesti Farkasréti temetőben jelképes sírt, emlékhelyet avattak fel, amelyet a baleset 30. évfordulóján felújítottak.

Kezdőlap    Belföld    Íme a teóriák: 50 éve nem oldódik meg a rejtély a Malév-gép katasztrófája körül

katasztrófa

malév

bejrút

tupoljev

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Különleges BL-nap: Liverpool-meccs három magyarral, a kínai határnál a Real és a sarkkörön túl a Tottenham

Különleges BL-nap: Liverpool-meccs három magyarral, a kínai határnál a Real és a sarkkörön túl a Tottenham

Nem kevesebb, mint 8602 kilométer van autóúton két kedd esti Bajnokok Ligája-mérkőzés helyszíne között. Még soha nem rendeztek ennyire északon és ennyire keleten BL-meccset. Kazahsztánban, 300 kilométernyire a kínai határtól játszik a Real Madrid, az Északi sarkkörön túl a Tottenham. E kettőn kívül még további hét meccs szerepel a programban, köztük a talán három magyarral rendezett Galatasaray–Liverpool találkozó.
 

Járványszerű jegyüzérkedés és hamis jegyek borítják ki a PL-drukkereket

Elstartolt a vadászati főszezon – nagyon figyelniük kell az erdőben túrázóknak

Elstartolt a vadászati főszezon – nagyon figyelniük kell az erdőben túrázóknak

Akár február végéig is eltarthat a főidény, amikor délután négy órától másnap reggel kilenc óráig bármikor szervezhetnek vadászatokat. Földvári Attila, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivője az InfoRádióban részletesen elmondta, milyen vadászatok, hajtások léteznek, milyen előírásoknak kell megfelelni, és arra is kitért, hogy a korlátozások pontosan milyen helyzetekben érintik a kirándulókat.
VIDEÓ
Szájkarate és dróntámadás: mi dönti el a háborút? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.30. kedd, 18:00
Bendarzsevszkij Anton
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagy Márton, Hernádi Zsolt, Csányi Péter: a magyar gazdaság nagyágyúi egy helyen!

Nagy Márton, Hernádi Zsolt, Csányi Péter: a magyar gazdaság nagyágyúi egy helyen!

Egy hét múlva tizenötödik alkalommal rendezi meg a Portfolio a Budapest Economic Forum konferenciát, mely már hagyományosan a magyar gazdaság egyik legfontosabb csúcstalálkozója. Idén is velünk lesznek a gazdaságpolitika legfontosabb irányítói, elemzők, közgazdászok, akik a magyar gazdaság előtt álló útról és a lehetőségekről beszélnek majd elsősorban.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Minden készen áll: jöhet az új stadion, pár év múlva fel is húzhatják

Minden készen áll: jöhet az új stadion, pár év múlva fel is húzhatják

A milánói városi tanács jóváhagyta a San Siro stadion eladását az AC Milan és az Internazionale számára, ami jelentős előrelépés a klubok saját stadionjának építése felé.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump sets Hamas response deadline for peace plan as Israel vows to 'forcibly resist' Palestinian statehood

Trump sets Hamas response deadline for peace plan as Israel vows to 'forcibly resist' Palestinian statehood

The US President says "it's going to be a very sad end" if Hamas rejects the deal.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 30. 13:54
Országgyűlés: az agresszió visszaszorításáról vitatkoztak
2025. szeptember 30. 13:30
Elstartolt a vadászati főszezon – nagyon figyelniük kell az erdőben túrázóknak
×
×
×
×