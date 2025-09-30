ARÉNA
2025. szeptember 30. kedd
Nyitókép: Lázár János/Facebook

A Tisza feküdt keresztben a MÁV-hitel sínjén?

Infostart / MTI

Lázár János építési és beruházási miniszter legalábbis ezt állítja.

Rossz hírt kapott Magyarország és mindenki, aki közlekedik: a Tisza Párt megakadályozta, hogy az Európai Beruházási Bank odaadja azt az egymilliárdos hitelt a MÁV-nak, amiből a pályahálózatot akarták felújítani - közölte az építési és közlekedési miniszter kedden a Facebook-oldalára feltöltött videójában.

"Tudjuk, hogy Magyar Péter személyesen járt közbe, hogy Magyarország ne kaphassa meg ezt az egymilliárd eurós forrást. Ami rossz Magyarországnak, jó a Tisza Pártnak. Ez szégyen, gyalázat" - fogalmazott Lázár János.

Magyar Péter szintén a Facebbokon reagált:

inforadio
ARÉNA
2025.09.30. kedd, 18:00
Bendarzsevszkij Anton
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője
