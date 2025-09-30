A Tisza feküdt keresztben a MÁV-hitel sínjén?

Rossz hírt kapott Magyarország és mindenki, aki közlekedik: a Tisza Párt megakadályozta, hogy az Európai Beruházási Bank odaadja azt az egymilliárdos hitelt a MÁV-nak, amiből a pályahálózatot akarták felújítani - közölte az építési és közlekedési miniszter kedden a Facebook-oldalára feltöltött videójában.

"Tudjuk, hogy Magyar Péter személyesen járt közbe, hogy Magyarország ne kaphassa meg ezt az egymilliárd eurós forrást. Ami rossz Magyarországnak, jó a Tisza Pártnak. Ez szégyen, gyalázat" - fogalmazott Lázár János.

Magyar Péter szintén a Facebbokon reagált: