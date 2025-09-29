A vártnál nagyobbat is nőhet a minimálbér – a nap legfontosabb hírei

Lát esélyt a minimálbér kétszámjegyű emelkedésére a nemzetgazdasági miniszter, de a 13 százalékos emelésre szerinte kicsi az esély. A 13 százalék a 3 éves bérmegállapodásban szerepel. Nagy Márton a Joint Venture Szövetség konferenciáján azt mondta: arra számít, hogy a munkavállalói érdekképviseletek 12-13 százalékos emelést kérnek majd, a munkáltatók pedig 9-10 százalékot ajánlanak.

Szerdától benyújtható az adóelőleg-nyilatkozat a három gyermeket nevelő anyák szja-mentességére. A nyilatkozat legegyszerűbben a NAV Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásában adható be elektronikusan.

Nem közeledett érdemben Magyarország jóléti szintje az Európai Unió átlagához – derül ki az Eurostat legfrissebb, lakossági jövedelemre vonatkozó adataiból. Eszerint nominálisan bár jelentősen nőtt a magyar háztartások bevétele tavaly, a tartósan magas infláció és a jelentős forintgyengülés miatt a vásárlóerőben ez alig jelentett emelkedést.

Nem lesz parlamenti vizsgálóbizottság a Szőlő utcai ügyben, a Demokratikus Koalíció kezdeményezését a kormánypártok nem támogatták. Dobrev Klára, a DK elnöke azzal vádolta a Fidesz-KDNP képviselőit, hogy nem akarják, hogy rács mögé kerüljenek azok a magasrangú politikusok, akik kihasználták a gyerekeket.

Magyarország földgáz- és kőolajellátása Oroszországból biztosított, míg a kormányfő szerint más források drágábbak és bizonytalanabbak. Orbán Viktor a Harcosok órája című műsorban úgy vélte: ha drágábban vásárolna az ország, akkor az a lakossági árakban is megjelenne.

Magyarország 12 ukrán híroldalt tett elérhetetlenné válaszul arra, hogy Ukrajna blokkolt 7 magyar portált, köztük az Origót és a Demokratát. Az oldalakat - más, román és görög nyelvű portálokkal együtt - orosz propaganda terjesztésével indokolva tették elérhetetlenné az ukrán hatóságok.

8 nappal elhalasztották a Szerbiai Kőolajipari Vállalat elleni amerikai szankciók bevezetését. A büntető intézkedések oka, hogy Szerbia nem teljesítette az orosz tőke eltávolítására vonatkozó követelést.

Újabb orosz légicsapás sorozat érte tegnap Ukrajnát. Kijevben 4-en meghaltak és sokan megsebesültek. A déli Zaporizzsjában 20-an sérültek meg. Az ukrán hadsereg válaszul 8 oroszországi megyét támadott.

Százszázalékos vámot vet ki a külföldön forgatott filmekre az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán jelentette be a döntést, amely miatt Magyarországon tízezrek munkája kerülhet veszélybe.

Két új projektben összesen 15 milliárd forinttal támogatja a szakképzés fejlesztését az állam. Az idegennyelvi programra 8,9 milliárd forint áll rendelkezésre, a másik projekt 6,2 milliárd forinttal segíti az ágazati képzőközpontok létrehozását.

A Nébih tavalyi felmérése szerint 2016-hoz képest harmadával csökkent a háztartások élelmiszerpazarlása. Ez fejenként évente 33 kilogramm helyett 21 és fél kilogrammot jelent.

Gáspár Emese Rita Bánffy Miklós-díjas balettművész lett a Zeneakadémia kancellárja. A megbízás szeptember 15-től 2030. szeptember 14-ig szól.

Magyarország diplomáciai képviseletet nyitott Dar es-Salaamban. A külgazdasági és külügyminiszter az ünnepélyes megnyitón kiemelte, hogy inkább újranyitásról van szó, ugyanis korábban, 34 évvel ezelőtt, működött magyar képviselet Tanzánia legnépesebb városában.

Az Európa-párti erők győztek Moldovában a parlamenti választáson; a kormánypárt megőrizte többségét a törvényhozásban. Az Európai Bizottság elnöke kijelentette, az Európai Unió ajtaja nyitva áll Moldova előtt.

Szíriában több mint 9 hónappal a megbuktatása és elűzése után gyilkosságok és kínzások miatt elfogatóparancsot adtak ki a hatóságok Bassár el-Aszad volt elnök ellen. Az egykori elnök, aki több mint két évtizeden át irányította Szíriát - tavaly decemberben menekült Oroszországba.

Komoly leépítést jelentett be a Lufthansa: 2030-ig 4 ezer adminisztratív álláshely szűnik meg – számolt be a Bloomberg a cég bejelentése alapján. Ez lesz a legkomolyabb létszámcsökkentés Európa legnagyobb légitársaságánál a Covid óta.

Korhatár bevezetését szorgalmazzák a közösségi média használatára a német uniópártok. Az unió és a Német Szociáldemokrata Párt koalíciós szerződésükben megállapodtak abban, hogy megerősítik a gyermekek és fiatalok védelmét a digitális világban.

Afganisztán egész területén leállt az internetszolgáltatás - közölte az internetforgalmat figyelő, londoni székhelyű NetBlocks szervezet. Leállást nem műszaki hiba, hanem politikai döntés okozta. Az afganisztáni radikális iszlamista tálibok legfelsőbb vezetője tiltotta be a vezetékes internetet az erkölcstelenség megelőzése érdekében.

Közvetlenül veszélyezteti Európa versenyképességét az éghajlatváltozás - írja jelentésében az Európai Unió környezetvédelmi ügynöksége. A tanulmány szerint Európa a bolygó leggyorsabban melegedő kontinense.

Vietnámban súlyos károkat és haláleseteket okozott egy újabb trópusi vihar. A vihar következtében 9 ember vesztette életét, köztük egy helyi tisztviselő és több lakos, valamint 17 halász után még folyik a kutatás.