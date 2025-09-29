Rengetegen repülnek a Lufthansától

A Lufthansa 2030-ig 4000 adminisztratív pozíciót tervez leépíteni, miközben a digitalizáció és az automatizálás segítségével magasabb nyereségességi célokat kíván elérni – írja a Reuters híradása nyomán a Portfolio.

A légitársaság hétfőn jelentette be, hogy a vállalat 2028-tól 8-10 százalékos korrigált EBIT-árrést vár, ami magasabb a korábbi 8 százalékos célnál. Emellett évi 2,5 milliárd eurót meghaladó korrigált szabad cash flow-t tervez elérni.

A hírügynökség múlt héten számolt be róla, hogy a Lufthansa a nem operatív személyzet mintegy 20 százalékának elbocsátását tervezi. A leépítéseket főként Németországban hajtják végre, a szociális partnerekkel egyeztetve.

A légitársaság-csoport 2030-ig több mint 230 új repülőgéppel bővíti flottáját, valamint mélyíti az együttműködést légitársaságai között a jövedelmezőség javítása érdekében.