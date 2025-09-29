ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.71
usd:
333.27
bux:
99327.06
2025. szeptember 29. hétfő Mihály
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Rengetegen repülnek a Lufthansától

Infostart

A légitársaság bejelentette, hogy 2030-ig több ezer adminisztratív munkahelyet szüntet meg, ezzel párhuzamosan magasabb nyereségességi célokat tűzött ki a digitalizáció és automatizálás révén.

A Lufthansa 2030-ig 4000 adminisztratív pozíciót tervez leépíteni, miközben a digitalizáció és az automatizálás segítségével magasabb nyereségességi célokat kíván elérni – írja a Reuters híradása nyomán a Portfolio.

A légitársaság hétfőn jelentette be, hogy a vállalat 2028-tól 8-10 százalékos korrigált EBIT-árrést vár, ami magasabb a korábbi 8 százalékos célnál. Emellett évi 2,5 milliárd eurót meghaladó korrigált szabad cash flow-t tervez elérni.

A hírügynökség múlt héten számolt be róla, hogy a Lufthansa a nem operatív személyzet mintegy 20 százalékának elbocsátását tervezi. A leépítéseket főként Németországban hajtják végre, a szociális partnerekkel egyeztetve.

A légitársaság-csoport 2030-ig több mint 230 új repülőgéppel bővíti flottáját, valamint mélyíti az együttműködést légitársaságai között a jövedelmezőség javítása érdekében.

Kezdőlap    Külföld    Rengetegen repülnek a Lufthansától

németország

elbocsátás

leépítés

lufthansa

légitársaság

adminisztráció

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szőlő utcai ügy: a DK azonnali válaszokat követel, Rogán Antal kitervelt rágalomhadjáratról beszél

Szőlő utcai ügy: a DK azonnali válaszokat követel, Rogán Antal kitervelt rágalomhadjáratról beszél
Arató Gergely Semjén Zsoltnak, Gulyás Gergelynek, Orbán Viktornak, Tuzson Bencének és a legfőbb ügyésznek is írásbeli kérdéseket nyújt be, hogy kiderüljön az igazság a javítóintézetben történtekről. Rogán Antal szerint az ukrán és egy másik, nem európai titkosszolgálat állhat a kormányt lejárató akció mögött.
 

Orbán Viktor: félnótás, széllelbélelt emberekből áll az ellenzék

Kormányzásra felkészítő szakértőt "igazolt" a Tisza Párt

A barátság és a szuverenitás hídja: Orbán Viktor és Robert Fico közös üzenete

A barátság és a szuverenitás hídja: Orbán Viktor és Robert Fico közös üzenete

Párkány és Esztergom háromnapos rendezvénysorozattal ünnepelte a hétvégén a két várost, illetve Szlovákiát és Magyarországot összekötő Mária-Valéria híd 130. születésnapját. Az esemény csúcspontja a vasárnapi találkozó volt, ahol Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnök közösen emlékezett a híd történetére, és üzent a jelen kihívásairól is.
VIDEÓ
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.29. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ritka időjárási jelenség van kialakulóban: drasztikus változás közeleg Magyarországon

Ritka időjárási jelenség van kialakulóban: drasztikus változás közeleg Magyarországon

Az idei ősz első, kontinentális szinten is jelentős hideghulláma éri el Európát a héten. A Szibéria felől érkező légtömegek jelentős lehűlést hoznak majd hazánkban, kelet-közép-európai térségben pedig akár kiadós esőzések, a hegységekben pedig havazás is kialakulhat - számolt be a The Weather on Maps.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Beleállt, de nem győzött: két szettben intézte el Janik Sinner Marozsán Fábiánt Pekingben

Beleállt, de nem győzött: két szettben intézte el Janik Sinner Marozsán Fábiánt Pekingben

Marozsán Fábián két szettben kikapott Jannik Sinnertől, így a negyeddöntőben fejezte be a szereplését a pekingi tenisztornán.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Death toll rises to four after Michigan church shooting and arson attack

Death toll rises to four after Michigan church shooting and arson attack

The attacker drove a vehicle into the church during a service and opened fire, before being killed himself.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 29. 09:43
Az egekbe szökött az arany ára
2025. szeptember 29. 08:07
Kiengedtek a börtönből egy szerb háborús bűnöst
×
×
×
×