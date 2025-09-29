Gulyás Gergely: Magyarország tükörválaszt adott Ukrajnának

Szeptember 18-án Ukrajnában 15 magyarországi, romániai, moldovai és görögországi weboldalt blokkoltak. A magyar listában ott volt az Origo, a Demokrata, a Pravda Magyarország, a Hírfront, a Bal-Rad, a Hírlistázó, a VDTA Blog, és a Szilaj Csikó. Az intézkedést az SZBU, vagyis az Ukrán Biztonsági Szolgálat kezdeményezte "orosz propaganda terjesztése" miatt.

Most válaszul a magyar kormány tiltott le 12 ukrán weboldalt – jelentette be Facebook-oldalán Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Mint írta, a viszonosság elve alapján tükörintézkedést hoztak.

"Az Európai Unióba igyekvő Ukrajna külföldi - köztük magyar - internetes híroldalakat blokkolt, mert azok kritikusan mertek írni az oroszok elleni szankciós politikáról, Ukrajna fegyveres támogatásáról, az Európai Uniót és a NATO-t széttagoltként (!) és nem túl hatékony szervezetként merészelték ábrázolni.

Az igazi bűn azonban, hogy írni merészeltek a Soros Alapítvány befolyásolási tevékenységéről" – fogalmazott a magyar politikus, felsorolva a letiltott ukrajnai oldalak webcímeit.

"Nem hiszem, hogy sokan olvasnák az ukrán Pravdát vagy akárcsak vágynának rá. Egy szuverén országnak azonban arányos választ kell adni a teljesen indokolatlan támadásra. Ha pedig az Európai Unió széttagoltsága Ukrajnában állami cenzúrára ad okot, akkor itt az ideje, hogy Ukrajna lemondjon csatlakozási szándékáról. Az ukrán csatlakozással az EU csak még széttagoltabbá válna" – fogalmazott Gulyás Gergely.

Az érintett ukrán hírportálok a következők: