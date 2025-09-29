ARÉNA
Lekapcsoltak az internetről egy egész országot a „jó erkölcsök miatt”

Infostart / MTI

Afganisztán egész területén leállt az internetszolgáltatás – közölte hétfőn az internetforgalmat figyelő, londoni székhelyű NetBlocks szervezet.

„Afganisztán jelenleg teljesen le van kapcsolva az internetről, mivel a tálib hatóságok lépéseket tesznek a jó erkölcsök betartatására” – olvasható a NetBlocks Telegram-csatornáján közzétett közleményben, amely szerint a telefonszolgáltatás is szünetel.

Korábban Hibatullah Ahundzada, az afganisztáni radikális iszlamista tálibok legfelsőbb vezetője betiltotta a vezetékes internetet az ország számos régiójában az „erkölcstelenség megelőzése” érdekében. Helyi tisztségviselők szerint a döntés megnehezítette az állami szolgálatok munkáját. A TOLOnews afgán hírtelevízió szerint mindez a televíziós és rádiós műsorszórást is hátrányosan érinti.

