2025. szeptember 27. szombat Adalbert
fotó: LHPA sportter Team/ Polgár Zsolt
Nyitókép: LHPA sportter Team/ Polgár Zsolt

Kényszerleszállás Pápa közelében

Infostart

Kényszerleszállást hajtott végre a Magyar Honvédség Kiss József 86. Helikopterdandárának egyik H225M típusú helikoptere pénteken, miután a hajtómű meghibásodott a felszállást követően.

A helikopter az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat keretében végrehajtott műveletek részeként tartózkodott a Pápa Bázisrepülőtéren az elmúlt napokban. A szolnoki helikopterdandár több mint 300 katonája és kéttucatnyi technikai eszköze a hét elején települt át a bázisra, a helyőrségtámogató koncepció tesztelésének részeként - írja a honvedelem.hu.

A 74-es oldalszámú gép péntek kora délután indult vissza állandó állomáshelyére, Szolnokra, a Magyar Honvédség 47. Pápa Bázisrepülőtérről.

A pilóták a meghibásodást követően a felszállás után pár perccel, lakóterületen kívül, az országúttól egy kilométerre tették le a helikoptert Adásztevel és Nagytevel között.

A landolás során nem történt személyi sérülés, és anyagi kár sem keletkezett, a helikopter épségben földet ért. A helyszínt katonák biztosítják, és Szolnokról azonnal megindult a repülő-műszaki javító csoport a hiba elhárítására.

pápa

magyar honvédség

helikopter-baleset

