Szörnyűséges állapotok a tatabányai horgásztavaknál – képek

A Boldogulj Tatabányán Facebook-oldal beszámolója szerint a tavak vízmennyiségének mintegy kétharmada eltűnt, így a halak háta több helyen már kilátszik a vízből. Az eredeti vízszint visszaállításához 140–150 ezer köbméter vízre lenne szükség, amelyet a tó melletti fúrt kútból, valamint a XV/C vízaknából szivattyúznának.

A tavakat üzemeltető Síkvölgyi Sporthorgász Egyesület kalkulációja szerint a vízpótlás költsége a jövő év végéig 6,5 millió forint, amely tartalmazza az elektromos energia és a vízkészletjárulék költségeit is. Ezt az összeget az egyesület önerőből nem tudná finanszírozni, ezért a helyi önkormányzathoz fordult.

A képviselő-testület 3 millió forint támogatást biztosít az idei évre, jövőre pedig további 3,5 millió forintot ígért.

Ezzel lehetőség nyílik arra, hogy a vízpótlás megkezdődjön, és a tó élővilága, különösen a halállomány, túlélje a telet. Az egyesület tervei között szerepel egy napelemes rendszer kiépítése 2026-ra, amely fedezhetné a vízpótláshoz szükséges energia jelentős részét. A beruházáshoz nem kértek külön támogatást, saját forrásból valósítanák meg.

A szakemberek szerint a víz pótlását azonnal el kell kezdeni, mert minden további vízszintcsökkenés drasztikus következményekkel járhat az ökoszisztémára.