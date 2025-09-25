ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.86
usd:
335.3
bux:
98195.56
2025. szeptember 25. csütörtök Eufrozina, Kende
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA

Helikopter száll le a debreceni stadionban

Infostart

A Magyar Légimentő Nonprofit Kft., az Országos Vérellátó Szolgálat és véradásszervező partnere, a Magyar Vöröskereszt, valamint a Magyar Légimentésért Közhasznú Alapítvány ötödik alkalommal szervezi meg a légimentős véradást, a hagyományokhoz híven, szeptember utolsó szombatján.

Tudják: mennyire fontos, hogy mindig biztonságos szinten álljanak a vérkészletek. A Légimentők, a Magyar Vöröskereszt és az OVSZ mozgósítanak véradásra új és régi donorokat hazánk 7 régióközpontjában, Debrecenben a Nagyerdei Stadionban. Szeptember 27-én 10 és 17 óra között, a véradás ideje alatt, itt állomásozik a légimentő-helikopter és stábja.

Adj vért a Légimentőkkel, adj esélyt a túlélésre! – ezzel az üzenettel mozgósítanak a Légimentő-véradásra 2025-ben a szervezők; a Magyarországi Légimentésért Közhasznú Alapítvány, a Magyar Légimentő Nonprofit Kft., a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat.

De ez még csak a kezdet, hiszen 5. évfordulóját ünnepli a Légimentő-véradás, valamint 10 éve hozták létre a Magyarországi Légimentésért Közhasznú Alapítványt.

Felvágják a Légimentő-véradás tortáját délután

A stadionnál látja el ügyeletét is a véradás ideje alatt a légimentő-helikopter és egészségügyi stábja. A speciális járművet, felszereléseit a készenléti időszakban megtekintheti minden véradó és érdeklődő. Sőt beszélhet a légimentő szakemberekkel, megismerhetik munkájukat. Építő és szárnyaló programokon is részt vehetnek: folyamatosan baleset- és bűnmegelőzési előadásokat hallgathatnak, újraélesztési, elsősegélynyújtó bemutatón, s a Hősképzőn tanulhatják és gyakorolhatják az életmentő eljárásokat, de szórakoztató és fejlesztő játékokon is részt vehetnek; köztük azzal a légimentő-társasjátékkal, amit most először mutatnak be a közönségnek megalkotói.

Idén egy ünnepi pillanattal is várnak minden új, régi és leendő donort a szervezők. Az alapítvány fennállásának 10. évfordulója, a Légimentő-véradás 5. születésnapja alkalmából 15.30-kor felvágják a „Légimentők tortáját” a szervezők. Ezzel a nem csak a hagyománnyá nőtt alkalmat ünneplik, hanem minden véradót, aki jelentkezik szeptember 27-én, hogy segítsen önkéntesen és anonim donorként ismeretlen embertársán.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Helikopter száll le a debreceni stadionban

véradás

vér

ovsz

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szabados Gábor: sokat bukott a Fradi a BL-kieséssel, de így is milliárdokat keres az Európa-ligában

Szabados Gábor: sokat bukott a Fradi a BL-kieséssel, de így is milliárdokat keres az Európa-ligában

A magyar bajnok már csak azért kap több mint 8,5 millió eurót, hogy bejutott az Európa-liga alapszakaszába, amelyben csütörtök este lép először pályára. A sportközgazdász az InfoRádióban azt mondta, ha az FTC megnyerte volna a Qarabag elleni BL-playoffos párharcot, akkor tavalyi költségvetésének a felét kapta volna meg prémiumként. Úgy véli, reális esély van arra, hogy a zöld-fehérek az előző szezonhoz hasonlóan idén is kiharcolják az egyenes kieséses szakaszba jutást az EL-ben.
 

Európa-liga-nyitány: a hazai pálya jó előjel a Ferencvárosnak csütörtök estére

Ismét órákra leállt a forgalom egy dán repülőtéren, F-16-os vadászgépek telephelyénél

Ismét órákra leállt a forgalom egy dán repülőtéren, F-16-os vadászgépek telephelyénél

Dániában újabb repteret kellett lezárni drónok miatt, Aalborgban szerda éjjel állt le a forgalom. A város légikikötője nemcsak polgári járatokat fogad, hanem a dán különleges műveleti parancsnokság és a haditengerészet egységeinek is otthona.
 

Szijjártó Péter: Nyugat-Európa titokban vásárol orosz kőolajat – videó

Orosz-amerikai külügyminiszteri megbeszélés, árnyékában egy Orbán-Trump eszmecsere

A Kreml nagyon bízik Donald Trumpban, akkor is, ha most máshogyan beszél

VIDEÓ
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Eszkalálódik-e a háború a légtérsértések miatt? Kis-Benedek József, Inforádió, Aréna
Hogyan kerüljük el a karambolt ködben, jégen, vadveszélyben? Zsurzs Jenő, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.25. csütörtök, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Gigaüzletre készül Moszkva, Zelenszkij elárulta, mikor hagyja el az ukrán elnöki széket – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Gigaüzletre készül Moszkva, Zelenszkij elárulta, mikor hagyja el az ukrán elnöki széket – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Volodimir Zelenszkij az Axios hírportálnak adott interjút, ebben kitért a személyét érintő kérdésekre is. Elmondta, hogy a háború lezárását követően távozhat a pozíciójából.  Közben meg nem erősített információk szerint az indiai védelmi minisztérium arra készül, hogy két századnyi, ötödik generációs orosz Szu-57-es vadászgépet szerezzen be, ezen felül pedig további öt századnyi lopakodó repülőgépre vonatkozó szerződést ír alá, amelyeket helyben, licenc alapján gyártanának. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Te is vettél ilyen bögrét? Azonnal vidd vissza, mérgező anyagokat találtak benne!

Te is vettél ilyen bögrét? Azonnal vidd vissza, mérgező anyagokat találtak benne!

Nehézfémek kioldódását mutatták ki különböző bögrékből. A termékből egy angol forgalmazón keresztül Magyarországra is érkezett.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Former French president Sarkozy given five-year sentence after Libya case

Former French president Sarkozy given five-year sentence after Libya case

Nicolas Sarkozy, president from 2007-12, was found guilty of criminal conspiracy but cleared of other charges.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 25. 14:58
Megérkezett a huszadik „szupervillamos” Budapestre, de akad egy bökkenő
2025. szeptember 25. 13:58
Navracsics Tibor elmondta, mi az, ami neki már nem fér bele a kampányban
×
×
×
×