Helikopter száll le a debreceni stadionban

Tudják: mennyire fontos, hogy mindig biztonságos szinten álljanak a vérkészletek. A Légimentők, a Magyar Vöröskereszt és az OVSZ mozgósítanak véradásra új és régi donorokat hazánk 7 régióközpontjában, Debrecenben a Nagyerdei Stadionban. Szeptember 27-én 10 és 17 óra között, a véradás ideje alatt, itt állomásozik a légimentő-helikopter és stábja.

Adj vért a Légimentőkkel, adj esélyt a túlélésre! – ezzel az üzenettel mozgósítanak a Légimentő-véradásra 2025-ben a szervezők; a Magyarországi Légimentésért Közhasznú Alapítvány, a Magyar Légimentő Nonprofit Kft., a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat.

De ez még csak a kezdet, hiszen 5. évfordulóját ünnepli a Légimentő-véradás, valamint 10 éve hozták létre a Magyarországi Légimentésért Közhasznú Alapítványt.

Felvágják a Légimentő-véradás tortáját délután

A stadionnál látja el ügyeletét is a véradás ideje alatt a légimentő-helikopter és egészségügyi stábja. A speciális járművet, felszereléseit a készenléti időszakban megtekintheti minden véradó és érdeklődő. Sőt beszélhet a légimentő szakemberekkel, megismerhetik munkájukat. Építő és szárnyaló programokon is részt vehetnek: folyamatosan baleset- és bűnmegelőzési előadásokat hallgathatnak, újraélesztési, elsősegélynyújtó bemutatón, s a Hősképzőn tanulhatják és gyakorolhatják az életmentő eljárásokat, de szórakoztató és fejlesztő játékokon is részt vehetnek; köztük azzal a légimentő-társasjátékkal, amit most először mutatnak be a közönségnek megalkotói.

Idén egy ünnepi pillanattal is várnak minden új, régi és leendő donort a szervezők. Az alapítvány fennállásának 10. évfordulója, a Légimentő-véradás 5. születésnapja alkalmából 15.30-kor felvágják a „Légimentők tortáját” a szervezők. Ezzel a nem csak a hagyománnyá nőtt alkalmat ünneplik, hanem minden véradót, aki jelentkezik szeptember 27-én, hogy segítsen önkéntesen és anonim donorként ismeretlen embertársán.