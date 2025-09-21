ARÉNA
2025. szeptember 21. vasárnap
fotó: Magyar Péter Facebook-oldala
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Pázmányos adjunktus Magyar Péter új kulcsembere

Infostart

A Tisza Párt bejelentette, hogy Velkey György László segíti a jövőben a párt munkáját kabinetfőnökként. A kinevezést Magyar Péter, a párt elnöke tette közzé a közösségi médiában.

Velkey György László a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szociológiai Intézetének pármányos adjunktusa. Tanulmányait a Pázmányon, valamint Rómában és Párizsban folytatta, ahol irodalomtudományból doktori fokozatot szerzett.

Korábban öt éven át a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tehetséggondozó programját, a Ludovika Collegiumot vezette, április óta pedig az egyetem nemzetközi irodáját is irányította.

A Tisza Párt közleménye szerint az új kabinetfőnök, akinek négy gyermeke van, három idegen nyelven beszél felsőfokon.

