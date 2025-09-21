Pázmányos adjunktus Magyar Péter új kulcsembere

Velkey György László a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szociológiai Intézetének pármányos adjunktusa. Tanulmányait a Pázmányon, valamint Rómában és Párizsban folytatta, ahol irodalomtudományból doktori fokozatot szerzett.

Korábban öt éven át a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tehetséggondozó programját, a Ludovika Collegiumot vezette, április óta pedig az egyetem nemzetközi irodáját is irányította.

A Tisza Párt közleménye szerint az új kabinetfőnök, akinek négy gyermeke van, három idegen nyelven beszél felsőfokon.