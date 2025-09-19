ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.98
usd:
333.32
bux:
99601.62
2025. szeptember 19. péntek Vilhelmina
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Reagált a Duolingo a magyar versenyhivatal vizsgálatára és kritikáira

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A népszerű nyelvtanuló applikáció üzemeltetői ellen tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok alkalmazásának gyanúja miatt indított eljárást a GVH. Az amerikai cég jelezte: együttműködik a magyar hatósággal.

Mint arról korábban az Infostart is beszámolt, a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított a Duolingo Inc. amerikai vállalkozással szemben, mert a gyanú szerint a vállalat több szempontból is tisztességtelen kereskedelemi gyakorlatot folytat.

A hatóság többek között kifogásolja, hogy a vállalkozás a webes és mobil-applikációs felületeinek használati feltételeire és működésére vonatkozó tájékoztatóit nem tette könnyen, illetve magyar nyelven hozzáférhetővé a magyarországi fogyasztók számára, illetve vélhetően megtévesztő állításokat tett az online nyelvtanulási szolgáltatásától várható eredményekről és piacelsőségéről.

„Tudunk a magyar Gazdasági Versenyhivatal által indított eljárásról. A Duolingo szorosan együtt működik a hivatallal, és megad minden kért információt”

– közölte az amerikai cég a HVG-vel, válaszul az eljárással kapcsolatos megkeresésre.

Kijelentették továbbá, hogy remélik, sikerül tisztázni a dolgot a vizsgálat során, mert úgy hiszik, félreértés történhetett. Ezen túlmenően nem kívántak tájékoztatást adni a folyamatban lévő üggyel kapcsolatban.

A GVH szeptember 17-én jelentette be a Duolingo Inc. ellen indított versenyfelügyeleti eljárást. A versenyhivatal szerint a vállalkozás

  • a webes és mobilapplikációs felületeinek használati feltételeire és működésére vonatkozó tájékoztatóit nem tette könnyen, illetve magyar nyelven hozzáférhetővé a magyarországi fogyasztók számára;
  • valószínűsíthetően megalapozatlan piacelsőségi állítást tesz a „Duolingo – A nyelvtanulás legjobb módja a világon” szlogenjével;
  • olyan valószínűsíthetően megtévesztő állításokat alkalmaz az online nyelvtanulási szolgáltatásától várható eredményekről, mint hogy „1 hónapnyi Duolingo-használat után 10 nyelvtanulóból 9 magabiztosan beszéli a nyelvet”;
  • homályos, félreérthető vagy időszerűtlen módon tájékoztatja a fogyasztókat a szolgáltatás ingyenes igénybevételének korlátairól (például az egy nap elvégezhető leckék számáról);
  • a fogyasztók zavarása révén nem kívánt, direkt marketing üzeneteket küld a szolgáltatása minél gyakoribb és rendszeres használatának, illetve a fizetős verzió igénybevételének ösztönzésére.

A GVH álláspontja szerint mindezek megtéveszthetik a fogyasztókat, és olyan ügyleti döntésekre késztetheti őket, amelyeket egyébként nem hoznának meg.

Kezdőlap    Belföld    Reagált a Duolingo a magyar versenyhivatal vizsgálatára és kritikáira

nyelvtanulás

vizsgálat

gvh

applikáció

tisztességtelen

gazdasági versenyhivatal

duolingo

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor péntek reggel: a veszélyeztetettség alapján nekem ágyúval kellene járnom

Orbán Viktor péntek reggel: a veszélyeztetettség alapján nekem ágyúval kellene járnom

A Kossuth rádióban a miniszterelnök beszélt a „röszkei csata” 10. évfordulójáról, a svéd konfliktus migrációs vonatkozásáról, a kerítéssel kapcsolatos álláspontokról, az adórendszerről, a nemzeti konzultációról, a nyugdíjasokról és a „pisztolyügyről” is.
 

Szakértő Ruszin-Szendi Romulusz pisztolyáról: „a gyülekezési jog hatálya alá tartozó eseményen nem lehet viselni semmilyen fegyvert”

Feljelentést tett a „tiszás gyűlöletcunami” ügyében a honvédelmi miniszter

Távolról érkezett vendéget fogadott a miniszterelnök

Orbán Viktor: a svéd nép a barátunk, nem a svéd kormány

VIDEÓ
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
Változás a lakossági állampapírok piacán? Hoffmann Mihály, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.19. péntek, 18:00
Zsurzs Jenő
vezetéstechnikai instruktor
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Idén mindent rosszul tudtunk a dollárról a neves bankház szerint

Idén mindent rosszul tudtunk a dollárról a neves bankház szerint

Vannak, akik egy nagy átalakulás jeleit látják a dollár piacán. A Citi stratégái viszont úgy gondolják, hogy a látszat csal – és egészen más folyamatok mozgatják a háttérben a szálakat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Az AI miatt elbocsátja alkalmazottainak ötödét a világ egyik legnagyobb cége

Az AI miatt elbocsátja alkalmazottainak ötödét a világ egyik legnagyobb cége

A SoftBank Group jelentős átszervezést hajt végre: nagy a baj.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US TV hosts back Kimmel as Trump threatens TV networks

US TV hosts back Kimmel as Trump threatens TV networks

America's late-night TV hosts rally behind fellow comedian Jimmy Kimmel after he was suspended by ABC.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 19. 14:10
Katasztrófavédelem: idén már tizennéggyel többen vesztek oda lakástűzben, mint tavaly
2025. szeptember 19. 13:46
Arcképfelismerők és automata rendszerek kerülnek a magyar határátkelőkre
×
×
×
×