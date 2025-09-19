Reagált a Duolingo a magyar versenyhivatal vizsgálatára és kritikáira

Mint arról korábban az Infostart is beszámolt, a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított a Duolingo Inc. amerikai vállalkozással szemben, mert a gyanú szerint a vállalat több szempontból is tisztességtelen kereskedelemi gyakorlatot folytat.

A hatóság többek között kifogásolja, hogy a vállalkozás a webes és mobil-applikációs felületeinek használati feltételeire és működésére vonatkozó tájékoztatóit nem tette könnyen, illetve magyar nyelven hozzáférhetővé a magyarországi fogyasztók számára, illetve vélhetően megtévesztő állításokat tett az online nyelvtanulási szolgáltatásától várható eredményekről és piacelsőségéről.

„Tudunk a magyar Gazdasági Versenyhivatal által indított eljárásról. A Duolingo szorosan együtt működik a hivatallal, és megad minden kért információt”

– közölte az amerikai cég a HVG-vel, válaszul az eljárással kapcsolatos megkeresésre.

Kijelentették továbbá, hogy remélik, sikerül tisztázni a dolgot a vizsgálat során, mert úgy hiszik, félreértés történhetett. Ezen túlmenően nem kívántak tájékoztatást adni a folyamatban lévő üggyel kapcsolatban.

A GVH szeptember 17-én jelentette be a Duolingo Inc. ellen indított versenyfelügyeleti eljárást. A versenyhivatal szerint a vállalkozás

a webes és mobilapplikációs felületeinek használati feltételeire és működésére vonatkozó tájékoztatóit nem tette könnyen, illetve magyar nyelven hozzáférhetővé a magyarországi fogyasztók számára;

valószínűsíthetően megalapozatlan piacelsőségi állítást tesz a „Duolingo – A nyelvtanulás legjobb módja a világon” szlogenjével;

olyan valószínűsíthetően megtévesztő állításokat alkalmaz az online nyelvtanulási szolgáltatásától várható eredményekről, mint hogy „1 hónapnyi Duolingo-használat után 10 nyelvtanulóból 9 magabiztosan beszéli a nyelvet”;

homályos, félreérthető vagy időszerűtlen módon tájékoztatja a fogyasztókat a szolgáltatás ingyenes igénybevételének korlátairól (például az egy nap elvégezhető leckék számáról);

a fogyasztók zavarása révén nem kívánt, direkt marketing üzeneteket küld a szolgáltatása minél gyakoribb és rendszeres használatának, illetve a fizetős verzió igénybevételének ösztönzésére.

A GVH álláspontja szerint mindezek megtéveszthetik a fogyasztókat, és olyan ügyleti döntésekre késztetheti őket, amelyeket egyébként nem hoznának meg.